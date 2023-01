Il Manfredonia passa in vantaggio ma l’arbitro si infortuna. Partita rinviata

Statoquotidiano.it, Manfredonia, 8 GENNAIO 2023 – Il Manfredonia rimanda l’appuntamento con la prima vittoria del nuovo anno, per l’ interruzione dell’incontro con il Foggia Incedit, nella seconda giornata di ritorno del campionato di Eccellenza Pugliese, girone A.

La capolista al campo Figc del capoluogo dauno, aveva cominciato nel migliore del modi la gara. Negli uomini di De Candia, esordio da titolare per il neo attaccante camerunese Makota, e conferma per la formazione tipo ad eccezione di Montrone. Dopo il giusto tributo ed il minuto di raccoglimento delle due compagini, in memoria di Gianluca Vialli, il match si accende fin dai primi minuti di gioco.

L’ avvio dei biancoceleste, infatti, è veemente. Bastano solo 7giri di lancette ed il Manfredonia è già in vantaggio. Incursione di Lobosco che serve Giambuzzi, il cui diagonale fa secco l’estremo difensore foggiano. Subito dopo, al 10′ pt’, Chironi è bravo a deviare in angolo una conclusione dei padroni di casa, prima dell’episodio che manda in archivio il pomeriggio foggiano. Il direttore di gara, sig. Granillo, s’infortuna e la partita è sospesa. Nonostante i tentativi di recupero, e vari consulti, non vi sono le condizioni per continuare il match, l’incontro è sospeso definitivamente e rinviato a data da destinarsi. Si ripartirà dal punteggio di 0-1 per il Manfredonia, per i restanti minuti di gara.

Tabellini:

Foggia Incedit 2003: Carella, Cocinelli, Caggiano, Palumbo, Mascia, Montemorra, Albano, Ferrantino, Narciso, Souare, Siclari. All. La Salandra

Manfredonia 1932: Chironi, Conticchio, Giambuzzi, Biason, D’Aiello, Lobosco, Bevilacqua, Salvatore, Morra, Makota, Turitto. All. De Candia.

Reti: 7′ Giambuzzi

Arbitro: sig. M.Granillo (Napoli)

Assistenti:sigg. P. Calabrese, G. Novielli (Bari)

Articolo a cura di ANTONIO MONACO