Il podio di Fausto Leali: “Germana? Mia madre se ne sarebbe innamorata”

StatoQuotidiano, 8 gennaio. Fausto Leali ha raccontato il “Podio della sua vita” alla trasmissione “Italia Sì” nella puntata di ieri sera su Rai 1. Il cantante ha parlato di sua madre Caterina che ha creduto in lui e, nonostante le ristrettezze economiche, ha voluto che partecipasse a concorsi canori. Un lungo percorso che culmina con il primo grande successo di “A Chi” nel 1967.

In video scorrono le immagini di lui ventenne e il ricordo di sua madre che, comunque, dice lui, “ha fatto in tempo a capire che ero al top delle classifiche con quel brano”.

Lui, Fausto Leali, che canta con Wilson Pickett alla fine degli anni ’60, altra persona sul podio: “Per convincerlo a venire in Italia, ho fatto un provino”. Insieme, sul palco di Montecatini, cantano “Deborah”, canzone dedicata a sua figlia di cui il cantante statunitense diventa padrino di battesimo. “Nel 1968 sono andato in tournée in Canada e negli Usa- ha raccontato-. In quell’occasione, a New York, mia ha fatto fare il giro dei locali più importanti, in qualcuno l’unico bianco ero io”.

Sul podio, sua moglie, la foggiana Germana Schena che ha sposato 8 anni fa. “Ci conosciamo da 21 anni, lei ha sempre cantato nel mio gruppo”, spiega. Ma com’è nato tutto? Chiede il conduttore Marco Liorni. “Sono un po’ instabile con i matrimoni. Germana è stata sempre presente nel mio gruppo, io vedevo questa bella ragazza e, quando mi sono sentito libero, ho cercato di capire, di scovare in lei dei valori. Ci siamo subito capiti e innamorati”.

Che cosa vi siete dati a vicenda in questa coppia? “Io ho tolto a lei- risponde Leali- perché Germana avrebbe potuto fare una sua carriera essendo giovane. Ma il suo amore per me è grande, voleva sposarmi, non voleva convivere, poi essendo foggiana le idee sono queste. Gliel’ho chiesto io di sposarmi, al microfono, durante uno spettacolo”.

Dunque l’immagine di Germana Schena, sul podio, affianca quella di sua madre Caterina. “Sono sicuro- ha commentato il cantante- che nonostante di miei due matrimoni mia madre si sarebbe innamorato di questa ragazza”. Ha parlato anche della sua “famiglia allargata”, dei suoi figli e di Germana che ne ha uno: “Un ragazzo bellissimo, di cuore, gli voglio molto bene”.

Sul podio ci sono anche i Beatles, al cui fianco, con la sua voce, Leali è stato nel 1965 nell’unico tour italiano del gruppo, a Milano, a Genova e a Roma. Guarda l’immagine e commenta: “Di questa foto a casa ho un ingrandimento”.