Incidente SS16 – Marina di Lesina: addio alla psicologa Mariangela Iorio

Foggia, 8 gennaio 2023, (Termolionline.it) – Era vicepresidente della Commissione di pari opportunità della Regione Molise la 39enne psicologa Mariangela Iorio, deceduta stamani alla Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, per i postumi del tragico incidente avvenuti ieri mattina a Marina di Lesina, sulla statale 16.

A intervenire è stata Maria Grazia La Selva:

«Dopo aver letto della morte della 39enne Mariangela Iorio, vicepresidente della Commissione di pari opportunità della Regione Molise, sento il dovere di ricordarla. Aldilà dei brividi che raffreddano il mio corpo, ricordo con calore la persona che era.

Quando ero presidente della Commissione di pari opportunità, ho avuto l’onore ed il piacere di conoscerla e con lei da componente subentrata in un secondo momento, ebbi una serie di conversazioni telefoniche perché con tanta educazione e gentilezza mi chiedeva come poter dare un contributo ad il gruppo da poco costituitosi.

Una psicologa che metteva a disposizione le proprie competenze e che aveva un grande entusiasmo nel voler contribuire a valorizzare il suo ruolo anche all’interno della Commissione.

Dopo le mie dimissioni, lei è stata nominata vicepresidente e quando ebbi la notizia ricordai che le dissi che avrebbe potuto candidarsi anche per la presidenza, in quanto la ritenevo una donna di grande valore etico e professionale. Ad ogni riunione e per ogni comunicazione lei aveva sempre una sua lucida ed equilibrata risposta, ma soprattutto mostrava un grande desiderio nel comprendere e approfondire argomenti importanti che tutta la Commissione promuoveva. All’epoca sono stati pochi i momenti in cui la Commissione poteva riunirsi in presenza ma lei c’era, si sentiva, si percepiva. Mariangela, sono sicura che ti arriverà il mio abbraccio come tutto l’affetto e la stima delle persone che oggi sono sconvolte come me dalla notizia della tua morte». (Termolionline.it)