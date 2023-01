Mistero del guanto rubato di Padre Pio: appello dell’ex-chierichetto (VIDEO)

San Giovanni Rotondo (Foggia) 08/01/2023 – Nella città di San Giovanni Rotondo, in Puglia, il signor Nicola Palladino, ex chierichetto di Padre Pio, ha lanciato un appello a chiunque abbia avuto a che fare con la scomparsa del guanto del celebre frate cappuccino. Palladino ha affermato di essere profondamente deluso dal fatto che qualcuno possa averlo rubato. Egli ha anche invitato chiunque fosse in possesso del guanto a restituirlo al convento, sottolineando che si tratta di una reliquia e che non dovrebbe essere utilizzata per fare profitto.

Il dottor Giovanni Scarale, medico che ha curato Padre Pio negli ultimi giorni di vita, ha dichiarato di non volersi pronunciare sulla scomparsa del guanto.“Qualsiasi mio giudizio sarebbe inutile, so delle cose che penso in me, ho in mente io, me li tengo per me”. Tuttavia, ha confermato di aver lavorato per molti anni presso la Casa Sollievo della Sofferenza e di aver assistito Padre Pio durante gli ultimi momenti di vita.

Articolo e video di Vittorio Agricola – Interviste a cura di Giuseppe Laganella

