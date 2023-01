San Giovanni Rotondo, 83enne fa jogging dopo intervento al cuore: “Da Padre Pio ho avuto la grazia”

San Giovanni Rotondo 08/01/2023 – San Padre Pio, conosciuto per le sue guarigioni miracolose e la sua capacità di prevedere il futuro, è scomparso a San Giovanni Rotondo il 23 settembre 1968. Tra le persone che gli sono state accanto per molti anni c’è il signor Nicola Palladino, che ha ricoperto il ruolo di chierichetto per Padre Pio.

A quasi 11 anni, Nicola ha chiesto a Padre Pio di accettarlo come chierichetto e il sacerdote gli ha risposto che gli sarebbe sempre stato vicino. Oggi, all’età di 83 anni, e dopo aver superato numerosi interventi chirurgici, tra cui il più importante e pericoloso che ha interessato il cuore, Nicola è ancora molto attivo e pratica regolarmente il jogging.



Nell’intervista, Nicola ha parlato della grazia ricevuta da Padre Pio: “L’età ci sta. Sono un vecchietto di 83 anni, faccio attività fisica nonostante i 16 interventi che ho subito, l’ultimo dei quali è stato una protesi endovascolare per l’aneurisma addominale e un’altra protesi per l’aneurisma sottorenale. Tutto è andato bene e faccio attività fisica. Devo ringraziare sempre Padre Pio, sono stato operato 11 anni fa, il 27 gennaio, con la sostituzione dell’aorta ascendente e della valvola aortica. Mi sono sempre affidato a Padre Pio e lui mi ha detto, in quel momento, che mi sarebbe sempre stato vicino. Quindi ero tranquillo”.

Articolo e video a cura di Vittorio Agricola, interviste a cura di Giuseppe Laganella