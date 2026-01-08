BARI – Una complessa operazione condotta al Policlinico di Bari ha permesso di salvare la vista a una bambina di 10 anni, arrivata in Pronto soccorso pediatrico con un grave offuscamento visivo e una paralisi dei muscoli oculari. Determinante il lavoro di squadra tra i reparti di Neurologia pediatrica dell’ospedale Giovanni XXIII e quelli di Neurochirurgia e Otorinolaringoiatria del Policlinico.

Gli accertamenti diagnostici hanno evidenziato una mastoidite all’orecchio destro, complicata da una trombosi venosa cerebrale estesa fino al seno cavernoso, una condizione estremamente rara e potenzialmente devastante, con un elevato rischio di perdita irreversibile della vista.

Di fronte alla gravità del quadro clinico, è stato immediatamente attivato un team multidisciplinare composto da neurologi pediatrici, neurochirurghi e otorinolaringoiatri. Dopo un confronto collegiale, si è deciso per un intervento chirurgico combinato. Da un lato, l’équipe di Otorinolaringoiatria diretta dal professor Nicola Quaranta ha eseguito un drenaggio trans-timpanico per eliminare l’infezione che aveva innescato la trombosi; dall’altro, l’équipe di Neurochirurgia guidata dal professor Francesco Signorelli ha realizzato una derivazione spinale esterna, in grado di ridurre indirettamente la pressione intracranica e alleviare la compressione sui nervi ottici.

«Si è trattato di un approccio delicato, mininvasivo e mirato – spiega il professor Signorelli – che ci ha consentito di salvare la vista della bambina evitando l’impianto di protesi definitive. In età pediatrica questo è fondamentale, perché la crescita renderebbe necessarie nel tempo ulteriori sostituzioni chirurgiche».

Dopo tre settimane la derivazione è stata rimossa e la bambina è potuta tornare a casa. Al controllo a sei mesi, la trombosi risultava quasi completamente risolta e la funzione visiva pienamente recuperata, senza alcun deficit residuo.

«Nel 2025 – sottolinea il direttore generale del Policlinico di Bari, Antonio Sanguedolce – sono state eseguite oltre 70 procedure neurochirurgiche pediatriche, circa la metà delle quali per tumori cerebrali seguiti anche dall’Oncologia pediatrica. Risultati come questo confermano l’eccellenza del nostro modello multidisciplinare, in cui competenze diverse si integrano per offrire cure sempre più sicure e avanzate, anche ai pazienti più piccoli». Lo riporta l’Ansa.