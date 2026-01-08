Edizione n° 5940

BALLON D'ESSAI

AMIANTO MASTROVITO // Amianto portato a casa con le divise militari: condanna per contaminazione della moglie di militare
8 Gennaio 2026 - ore  10:12

CALEMBOUR

"TUMORE INESISTENTE" // Anni di chemioterapia per un tumore inesistente: maxi risarcimento da 470 mila euro a 47enne
8 Gennaio 2026 - ore  14:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Anni di chemioterapia per un tumore inesistente: maxi risarcimento da 470 mila euro a 47enne

"TUMORE INESISTENTE" Anni di chemioterapia per un tumore inesistente: maxi risarcimento da 470 mila euro a 47enne

Fallito un tentativo di risoluzione stragiudiziale, la donna decide di rivolgersi alla giustizia civile

Anni di chemioterapia per un tumore inesistente: maxi risarcimento da 470 mila euro a una 47enne

Anni di chemioterapia per un tumore inesistente: maxi risarcimento da 470 mila euro a una 47enne - ph ansa

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Gennaio 2026
Cronaca // L'inchiesta //

Quattro anni di chemioterapia, terapie invasive e pesanti, una vita stravolta sul piano fisico, psicologico e professionale. Ma quel tumore, in realtà, non è mai esistito. Per questo la Corte d’Appello di Firenze ha condannato l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana (Aoup) a risarcire una donna di 47 anni con oltre 470 mila euro, aumentando in modo significativo la somma già riconosciuta in primo grado dal tribunale di Pisa (295 mila euro).

La vicenda, riportata dal Tirreno, ha origine nel 2006. La donna si reca all’ospedale di Volterra per sottoporsi a un intervento ortopedico, ma gli esami pre-operatori evidenziano una difformità nei globuli bianchi. L’operazione viene rinviata e i referti trasmessi all’Aoup di Pisa. Qui, dopo una serie di accertamenti – tra cui biopsie midollari e intestinali – viene formulata una diagnosi pesantissima: linfoma non Hodgkin indolente di tipo MALT.

Da gennaio 2007 a maggio 2011 la paziente viene sottoposta a cicli di chemioterapia, oltre a cure a base di cortisone e steroidi. Trattamenti aggressivi, che hanno lasciato segni profondi sul corpo e sulla psiche. Solo anni dopo, una nuova biopsia effettuata in una struttura di Genova ribalta completamente il quadro clinico: il tumore non c’è mai stato.

Fallito un tentativo di risoluzione stragiudiziale, la donna decide di rivolgersi alla giustizia civile. L’Aoup, nel processo, si difende sostenendo la complessità del caso e la correttezza dell’iter diagnostico-terapeutico adottato. Ma la consulenza tecnica disposta dal giudice è netta: non esistevano elementi clinici, esami o sintomi tali da giustificare quella diagnosi né, tantomeno, le terapie praticate.

In primo grado il tribunale di Pisa riconosce la responsabilità dell’azienda sanitaria e dispone un risarcimento di 295 mila euro. Ma è con la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che la portata del danno viene ulteriormente valorizzata. I giudici riconoscono alla donna un’invalidità permanente del 60%, confermando la cosiddetta “personalizzazione del danno”, alla luce delle conseguenze devastanti subite.

La 47enne, che lavorava come assicuratrice, ha dovuto ridurre drasticamente la propria attività professionale e ha perso anche l’idoneità alla guida, con il conseguente ritiro della patente. Un impatto che non si è limitato alla salute, ma che ha inciso in modo irreversibile sull’autonomia, sulla carriera e sulla qualità della vita.

Con questa decisione, la Corte d’Appello non solo aumenta il risarcimento fino a oltre 470 mila euro, ma ribadisce un principio fondamentale: di fronte a errori diagnostici gravi, soprattutto quando comportano trattamenti invasivi e inutili, il sistema sanitario è chiamato a rispondere pienamente delle conseguenze arrecate ai pazienti.

Una sentenza che chiude una vicenda dolorosa, ma che lascia aperta una riflessione profonda sul peso degli errori medici e sulla necessità di tutelare, prima di tutto, il diritto alla salute e alla dignità delle persone. Lo riporta leggo.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto” (Dr. Seuss)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO