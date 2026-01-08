Quattro anni di chemioterapia, terapie invasive e pesanti, una vita stravolta sul piano fisico, psicologico e professionale. Ma quel tumore, in realtà, non è mai esistito. Per questo la Corte d’Appello di Firenze ha condannato l’Azienda ospedaliero-universitaria pisana (Aoup) a risarcire una donna di 47 anni con oltre 470 mila euro, aumentando in modo significativo la somma già riconosciuta in primo grado dal tribunale di Pisa (295 mila euro).

La vicenda, riportata dal Tirreno, ha origine nel 2006. La donna si reca all’ospedale di Volterra per sottoporsi a un intervento ortopedico, ma gli esami pre-operatori evidenziano una difformità nei globuli bianchi. L’operazione viene rinviata e i referti trasmessi all’Aoup di Pisa. Qui, dopo una serie di accertamenti – tra cui biopsie midollari e intestinali – viene formulata una diagnosi pesantissima: linfoma non Hodgkin indolente di tipo MALT.

Da gennaio 2007 a maggio 2011 la paziente viene sottoposta a cicli di chemioterapia, oltre a cure a base di cortisone e steroidi. Trattamenti aggressivi, che hanno lasciato segni profondi sul corpo e sulla psiche. Solo anni dopo, una nuova biopsia effettuata in una struttura di Genova ribalta completamente il quadro clinico: il tumore non c’è mai stato.

Fallito un tentativo di risoluzione stragiudiziale, la donna decide di rivolgersi alla giustizia civile. L’Aoup, nel processo, si difende sostenendo la complessità del caso e la correttezza dell’iter diagnostico-terapeutico adottato. Ma la consulenza tecnica disposta dal giudice è netta: non esistevano elementi clinici, esami o sintomi tali da giustificare quella diagnosi né, tantomeno, le terapie praticate.

In primo grado il tribunale di Pisa riconosce la responsabilità dell’azienda sanitaria e dispone un risarcimento di 295 mila euro. Ma è con la sentenza della Corte d’Appello di Firenze che la portata del danno viene ulteriormente valorizzata. I giudici riconoscono alla donna un’invalidità permanente del 60%, confermando la cosiddetta “personalizzazione del danno”, alla luce delle conseguenze devastanti subite.

La 47enne, che lavorava come assicuratrice, ha dovuto ridurre drasticamente la propria attività professionale e ha perso anche l’idoneità alla guida, con il conseguente ritiro della patente. Un impatto che non si è limitato alla salute, ma che ha inciso in modo irreversibile sull’autonomia, sulla carriera e sulla qualità della vita.

Con questa decisione, la Corte d’Appello non solo aumenta il risarcimento fino a oltre 470 mila euro, ma ribadisce un principio fondamentale: di fronte a errori diagnostici gravi, soprattutto quando comportano trattamenti invasivi e inutili, il sistema sanitario è chiamato a rispondere pienamente delle conseguenze arrecate ai pazienti.

Una sentenza che chiude una vicenda dolorosa, ma che lascia aperta una riflessione profonda sul peso degli errori medici e sulla necessità di tutelare, prima di tutto, il diritto alla salute e alla dignità delle persone. Lo riporta leggo.it