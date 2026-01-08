Manfredonia piange la scomparsa di Roberto Iarossi, venuto a mancare all’età di 70 anni, lasciando un vuoto profondo nella sua famiglia e in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e stimarlo.
Tecnico di Radiologia Medica in pensione, Roberto ha rappresentato per anni un punto di riferimento umano e professionale, distinguendosi per la sua disponibilità, generosità e attenzione verso il prossimo. Qualità che ha saputo trasmettere non solo nel lavoro, svolto sempre con serietà e competenza, ma anche nella vita quotidiana, come marito affettuoso e padre presente.
Grande appassionato di caccia, era conosciuto e apprezzato nell’ambiente venatorio per la sua cordialità autentica: non mancava mai di fermarsi a scambiare due parole con ogni amico incontrato lungo il cammino, trasformando ogni uscita in un momento di condivisione e amicizia. Il suo amore per la natura e per la beccaccia, vissuto con rispetto e passione, era parte integrante del suo modo di essere.
“Lasciare il mondo terreno per approdare in paradiso e correre dietro alle sue beccacce nel periodo più consono, non ha rivali”: così lo ricordano con affetto i Soci Arci Caccia di Manfredonia, che insieme ai tanti amici e appassionati della sua stessa passione si stringono con profonda commozione al dolore dei familiari.
Roberto Iarossi lascia un’eredità fatta di valori semplici ma autentici, di amicizie sincere e di un esempio umano che resterà vivo nella memoria di chi lo ha conosciuto.
“Un ultimo, affettuoso saluto: ciao Roberto”, dicono i Soci Arci Caccia – Manfredonia, del presidente Luigi Le Noci.
I funerali dell’uomo si svolgeranno domani, 9 gennaio, alle ore 9 nella chiesa parrocchiale Santa Maria del Carmine.
1 commenti su "Arci Caccia Manfredonia saluta Roberto Iarossi,”uomo di famiglia e cacciatore dal cuore gentile”"
Non ci posso credere che il mio amico Roberto ci abbia lasciato così di sana pianta! Ti ricorderò per sempre grande simpaticone, sia come amico sia come cliente con i tuoi familiari del nostro ristorante. R.I.P. grande!