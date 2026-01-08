Manfredonia piange la scomparsa di Roberto Iarossi, venuto a mancare all’età di 70 anni, lasciando un vuoto profondo nella sua famiglia e in quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo e stimarlo.

Tecnico di Radiologia Medica in pensione, Roberto ha rappresentato per anni un punto di riferimento umano e professionale, distinguendosi per la sua disponibilità, generosità e attenzione verso il prossimo. Qualità che ha saputo trasmettere non solo nel lavoro, svolto sempre con serietà e competenza, ma anche nella vita quotidiana, come marito affettuoso e padre presente.

Grande appassionato di caccia, era conosciuto e apprezzato nell’ambiente venatorio per la sua cordialità autentica: non mancava mai di fermarsi a scambiare due parole con ogni amico incontrato lungo il cammino, trasformando ogni uscita in un momento di condivisione e amicizia. Il suo amore per la natura e per la beccaccia, vissuto con rispetto e passione, era parte integrante del suo modo di essere.

“Lasciare il mondo terreno per approdare in paradiso e correre dietro alle sue beccacce nel periodo più consono, non ha rivali”: così lo ricordano con affetto i Soci Arci Caccia di Manfredonia, che insieme ai tanti amici e appassionati della sua stessa passione si stringono con profonda commozione al dolore dei familiari.

Roberto Iarossi lascia un’eredità fatta di valori semplici ma autentici, di amicizie sincere e di un esempio umano che resterà vivo nella memoria di chi lo ha conosciuto.

“Un ultimo, affettuoso saluto: ciao Roberto”, dicono i Soci Arci Caccia – Manfredonia, del presidente Luigi Le Noci.

I funerali dell’uomo si svolgeranno domani, 9 gennaio, alle ore 9 nella chiesa parrocchiale Santa Maria del Carmine.