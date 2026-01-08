GALLIPOLI (LECCE) – Le hanno telefonato presentandosi come un “commissario” e, con tono concitato, le hanno prospettato conseguenze gravi per la figlia, coinvolta – a loro dire – in una vicenda giudiziaria. Una storia costruita per spingere una madre anziana, residente a Gallipoli, a pagare “subito” per evitare il peggio. E così è stato: la donna, spaventata e convinta che la figlia fosse davvero nei guai, ha consegnato 40mila euro in contanti a un complice che poco dopo si è presentato alla porta di casa.

È solo dopo, una volta sfumata l’urgenza e ricostruiti i dettagli della conversazione, che l’anziana ha compreso di essere stata raggirata. A quel punto ha contattato i carabinieri e ha raccontato quanto accaduto. La Procura di Lecce ha aperto un’inchiesta sulla nuova truffa ai danni di persone anziane e i militari hanno avviato gli accertamenti per identificare i responsabili.

Secondo quanto ricostruito finora, il raggiro avrebbe seguito uno schema ormai ricorrente: un primo contatto telefonico, con un interlocutore che si accredita come appartenente alle forze dell’ordine o come funzionario pubblico; la descrizione di una situazione grave e improvvisa che riguarda un familiare stretto – in questo caso la figlia – e la richiesta di denaro immediato per “sbloccare” la vicenda, pagare presunte spese o evitare conseguenze peggiori. A rendere più credibile l’inganno, spesso sono i dettagli forniti al telefono e la pressione psicologica esercitata sulla vittima, invitata a non chiudere la chiamata e a non contattare altri parenti.

Nel caso di Gallipoli, la fase decisiva sarebbe arrivata quando un complice si è presentato direttamente nell’abitazione dell’anziana per ritirare il denaro. La donna, temendo per la figlia, avrebbe consegnato l’intera somma richiesta: 40mila euro in contanti. Un passaggio, quest’ultimo, che consente ai truffatori di far perdere rapidamente le proprie tracce.

I carabinieri stanno ora acquisendo “una serie di elementi” utili alle indagini, a partire dalle immagini di videosorveglianza della zona e da ogni riscontro che possa aiutare a ricostruire i movimenti del presunto emissario e l’eventuale presenza di mezzi utilizzati per allontanarsi dopo il ritiro del denaro. Al vaglio anche i dettagli della telefonata: orari, numero chiamante (se visibile), eventuali utenze utilizzate e ogni elemento che possa indirizzare l’attività investigativa.

L’episodio riaccende l’attenzione sul fenomeno delle truffe agli anziani, che spesso sfruttano paura, senso di responsabilità e affetto familiare per indurre le vittime a consegnare contanti e oggetti di valore. Non di rado, i malviventi si spacciano per carabinieri, avvocati, funzionari o medici e inscenano presunti incidenti, arresti o emergenze che coinvolgono figli o nipoti, facendo leva sulla necessità di “risolvere subito” e sulla richiesta di riservatezza.

Lo riporta l’Ansa.