Damiano David compie 27 anni: musica, fama e nuovi traguardi

Damiano David, frontman dei Maneskin, festeggia oggi i suoi 27 anni e si conferma una delle icone generazionali più influenti del panorama musicale internazionale. La sua carriera, iniziata tra i banchi del liceo linguistico a Roma, lo ha portato a conquistare palchi italiani e mondiali, a vivere il successo di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest, e a diventare un simbolo di stile, musica e carisma.

Nato l’8 gennaio 1999 a Roma, Damiano cresce in una famiglia di assistenti di volo che gli permette di viaggiare sin da piccolo, imparare l’inglese e sviluppare una visione internazionale. Fino all’adolescenza gioca a basket come playmaker con l’Eurobasket Roma, ma la sua vera passione resta la musica. Durante le scuole medie inizia a cantare e, insieme a Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio, forma i Maneskin. La band partecipa all’undicesima edizione di X-Factor nel 2017, arrivando seconda, ma ottiene il successo grazie all’EP Chosen, certificato triplo disco di platino.

La consacrazione arriva nel 2021 con Sanremo e l’Eurovision, dove il gruppo trionfa con Zitti e Buoni, proiettando i Maneskin su un pubblico globale e dando il via a un tour mondiale. Nonostante il successo collettivo, nel settembre 2024 Damiano annuncia l’inizio della carriera da solista, sottolineando come si tratti di un percorso personale senza alcuna frattura con la band: «Qualcosa dentro di me si è rotto e dovevo risolverlo da solo».

Oltre alla musica, Damiano è noto per il suo carisma e la bellezza, elementi che lo rendono spesso protagonista dei media e del gossip. Dopo anni insieme alla modella Giorgia Soleri, dal 2023 intraprende una relazione con l’attrice e cantante statunitense Dove Cameron. La coppia fa il suo debutto ufficiale al Gala pre-Grammy del 2024 e, nel gennaio 2026, Damiano conferma su Instagram il matrimonio con Cameron: «Sarà un anno bellissimo».

Per stare vicino alla compagna e lavorare al suo album da solista, Damiano si trasferisce a Los Angeles, dove racconta le difficoltà iniziali: «È stato uno choc culturale, una città difficile in cui trovare il proprio posto. Mi sono sentito un po’ solo». La fama, aggiunge il cantante, resta una sfida: «Ciò che mi spaventa di più è cadere nelle trappole della produzione in serie e della notorietà. Tre anni fa ne ero ossessionato».

Appassionato tifoso della Roma, Damiano non perde occasione per seguire le partite in Curva Sud, spesso accompagnato da Dove Cameron. Il suo legame con la squadra è così forte da condividere messaggi di supporto sui social, come quello rivolto a Daniele De Rossi quando diventa allenatore del Genoa: «Vincile tutte tranne un paio. Daje Mister».

A 27 anni, Damiano David continua a essere un artista eclettico e globale, capace di attraversare musica, moda e immaginario pop, rimanendo fedele a se stesso e al percorso iniziato a Roma, tra i banchi del liceo e i primi palchi, fino ai concerti internazionali e alla vita accanto a Dove Cameron.

