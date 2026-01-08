«Domani si avvererà il mio sogno»: l’sms prima dell’agguato. Daniel Manda condannato per tentato omicidio

«Oggi è stato un giorno molto difficile. Adesso per 13 anni posso respirare», ha dichiarato Daniela, come riportato da Leggo.it - foto Daniela, ph leggo.it

Un messaggio inquietante inviato il giorno prima, un coltello già in tasca e un agguato pianificato nei minimi dettagli. Si è chiuso con una condanna a 13 anni e 6 mesi di reclusione il processo a carico di Daniel Manda, camionista di 48 anni, che il 6 gennaio 2025 tentò di uccidere la moglie Daniela nel parcheggio del supermercato Lidl di Seriate.

La sentenza è stata pronunciata dal Gup Michele Ravelli, che ha riconosciuto la premeditazione, aggravata dal rapporto coniugale e dallo stalking, confermando l’impianto accusatorio della Procura.

A pesare in modo decisivo sul verdetto è stato anche un messaggio inviato alla vittima il giorno prima dell’aggressione: «Tra un giorno il mio sogno si avvererà». Una frase che, letta alla luce dei fatti successivi, assume il valore di una vera e propria anticipazione del delitto.

Secondo la ricostruzione della pm Emma Vittorio, non si è trattato di un raptus, ma di un piano lucido e preordinato. Manda avrebbe seguito la moglie fino al supermercato con l’arma già addosso. Una versione confermata dalle telecamere di sorveglianza e dalle testimonianze, che hanno smentito la difesa dell’imputato, il quale aveva sostenuto di aver trovato il coltello nell’auto della donna durante una lite improvvisa.

Le 17 coltellate nel parcheggio

La violenza si è consumata in pochi, drammatici minuti. Nel parcheggio del Lidl, mentre Daniela stava caricando la spesa in auto, l’uomo l’ha colpita con una furia cieca: 14 coltellate ufficialmente contestate, a cui se ne aggiungono altre tre alla testa, per un totale di 17 fendenti. I colpi hanno raggiunto il viso, il collo e il costato.

A evitare l’epilogo più tragico è stato l’intervento di alcuni passanti e di un militare, Nicola Rea, che ha tentato di disarmare l’aggressore rimanendo ferito a un orecchio. Sullo sfondo, una separazione difficile, segnata da continui conflitti per la gestione della casa e dell’auto di famiglia.

«Ora per 13 anni posso respirare»

«Oggi è stato un giorno molto difficile. Adesso per 13 anni posso respirare», ha dichiarato Daniela, come riportato da Leggo.it. La donna ha scelto di non essere presente in aula, per non incrociare lo sguardo dell’ex marito. Il trauma, però, non è solo emotivo. Le ferite riportate durante l’aggressione hanno lasciato segni permanenti: la mano sinistra è ancora semiparalizzata, una condizione che le impedisce di tornare al lavoro come magazziniera. Alla sofferenza fisica si aggiungono le difficoltà economiche: «Con 500 euro al mese e due figli fatico tra affitto e bollette», ha raccontato.

Nonostante la condanna e la provvisionale di 40 mila euro stabilita dal giudice, Daniela non ha ancora ricevuto alcun risarcimento. Attende ora il completamento del divorzio per poter riacquistare il proprio cognome e chiudere definitivamente un capitolo drammatico della sua vita. Una sentenza che, ancora una volta, riporta al centro il tema della violenza di genere e della tutela delle vittime, spesso costrette ad affrontare, oltre al trauma, un lungo percorso di solitudine, precarietà e paura.