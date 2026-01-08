Emergenza medici a Torremaggiore: fondo straordinario Comune per garantire la Guardia Medica

In un contesto di crescente criticità per i servizi sanitari essenziali sul territorio, l’Amministrazione comunale di Torremaggiore interviene con una misura concreta a tutela del diritto alla salute dei cittadini. Nella giornata di oggi, 8 gennaio 2026, la Giunta comunale ha approvato una deliberazione che prevede l’istituzione di un fondo comunale straordinario a sostegno dei medici impegnati nel servizio di continuità assistenziale, comunemente noto come Guardia Medica.

Il provvedimento nasce dalla persistente carenza di personale sanitario, che da mesi impedisce la copertura regolare dei turni presso il PTA “Nicola Bellantuono”, causando disagi significativi alla popolazione, in particolare alle fasce più fragili. Nonostante le ripetute interlocuzioni con gli enti competenti, la situazione non ha ancora trovato una soluzione strutturale.

Pur nella consapevolezza che l’organizzazione della Guardia Medica rientri nelle competenze dell’ASL, il Comune ha scelto di intervenire con una misura straordinaria e temporanea, valida per l’anno 2026. Il fondo sarà destinato a incentivare i medici non residenti che accetteranno di prestare servizio a Torremaggiore, attraverso il rimborso delle spese di vitto, alloggio e viaggio per ogni turno effettuato, secondo criteri definiti e trasparenti.

«Non potevamo restare a guardare mentre un servizio sanitario essenziale rischiava di essere compromesso – ha dichiarato il sindaco Emilio Di Pumpo –. Questo intervento non sostituisce le responsabilità degli enti preposti, ma rappresenta un atto di responsabilità nei confronti della nostra comunità, in attesa di una riorganizzazione strutturale del servizio da parte dell’ASL».

Proprio nella serata odierna, a Palazzo di Città, si è riunita la Consulta Comunale Permanente per la Salute, convocata per affrontare in maniera condivisa le criticità legate alla mancanza di medici e per avviare un confronto costante con tutti i soggetti coinvolti. Nel corso dell’incontro è emersa anche la proposta di estendere il provvedimento ai medici del Punto di Primo Intervento.

L’Amministrazione comunale ha assicurato che continuerà a monitorare attentamente l’evolversi della situazione, mantenendo alta l’attenzione sul tema della sanità territoriale e promuovendo ogni iniziativa utile a garantire servizi sanitari adeguati, continui e accessibili per tutta la cittadinanza.