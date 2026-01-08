Edizione n° 5939

Foggia, l'ex Cinema Ariston cittadella accademica? Spinta Fallucchi

A favorire l’avvio del dialogo tra il rettore dell’ateneo, Lorenzo Lo Muzio, e FS Sistemi Urbani, è stata la senatrice Anna Maria Fallucchi

Foggia, l’ex Cinema Ariston riconvertito a cittadella accademica

Foggia, l’ex Cinema Ariston - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Gennaio 2026
Foggia // Politica //

Un’importante operazione urbanistica e culturale potrebbe cambiare il volto di una parte significativa della città di Foggia: l’ex Cinema Ariston, immobile storico attualmente in stato di abbandono nei pressi della stazione ferroviaria, è sul punto di essere acquisito dall’Università di Foggia per un progetto di riqualificazione con finalità accademiche e comunitarie. L’iniziativa, che potrebbe essere formalizzata nei prossimi giorni, nasce dall’intento dell’ateneo di ridisegnare e valorizzare un’area strategica della città, trasformandola in un nuovo spazio per studenti e cittadini.

L’ex Cinema Ariston, situato in Piazza Vittorio Veneto, è una struttura di circa 1.900 metri quadrati con capienza di circa 800 posti, collocata in una zona semicentrale ben servita dal trasporto pubblico e vicina alla stazione ferroviaria, con facile accesso alle principali arterie urbane. L’immobile, di proprietà del Gruppo FS, è libero e in discrete condizioni, offrendo potenzialità di ripensamento per vari usi, tra cui quello universitario e culturale.

A favorire l’avvio del dialogo tra il rettore dell’ateneo, Lorenzo Lo Muzio, e FS Sistemi Urbani, è stata la senatrice Anna Maria Fallucchi, che ha sottolineato l’importanza di questo passaggio per la città, invitando a considerare l’area come parte integrante di una futura cittadella universitaria. Secondo la senatrice, l’operazione rappresenta un’opportunità per dare nuovo impulso alla città, offrendo agli studenti spazi adeguati per attività didattiche, culturali e sociali.

Il progetto di recupero dell’ex cinema Ariston si inserisce in una più ampia visione di rigenerazione urbana e innovazione educativa promossa dall’Università di Foggia, che negli ultimi anni ha consolidato il proprio ruolo non solo come centro di formazione, ma anche come attore sociale e culturale radicato nel territorio. L’ateneo, oltre a offrire percorsi formativi tradizionali in numerose discipline, è coinvolto in iniziative come TEDx University of Foggia, incontri di confronto e reti collaborative con istituzioni e partner esterni che favoriscono lo sviluppo di idee e opportunità per studenti e comunità.

Se il passaggio formale dell’acquisizione andrà in porto, il progetto potrebbe segnare una svolta significativa nella rigenerazione di uno spazio urbano attualmente inutilizzato, restituendolo alla collettività con una nuova funzione.

L’idea di una cittadella universitaria nel cuore di Foggia rappresenta un’opportunità di crescita culturale e sociale, capace di attrarre studenti, stimolare iniziative accademiche e favorire la collaborazione tra mondo della formazione e realtà locali.

Anna Maria Fallucchi, senatrice di Fratelli d’Italia – Fonte Immagine: Facebook, Anna Maria Fallucchi

La riqualificazione dell’ex Cinema Ariston dimostra come la collaborazione tra istituzioni pubbliche, università e soggetti privati possa generare interventi di valore per la città, promuovendo non solo infrastrutture materiali, ma anche strumenti di condivisione e sviluppo culturale. In questo senso, la proposta della senatrice Fallucchi viene letta da molti come un passo concreto verso la realizzazione di uno spazio capace di integrarsi nella vita universitaria e nella quotidianità dei foggiani, con benefici che si rifletterebbero non solo sul tessuto urbano, ma anche sulla qualità della formazione e sulle opportunità offerte ai giovani.

La prospettiva di vedere l’ex Cinema Ariston trasformato in un polo universitario è accolta con interesse da studenti, docenti e cittadini, che auspicano una valorizzazione dell’area in linea con le esigenze di una comunità dinamica e in crescita, capace di guardare al futuro attraverso iniziative culturali, formative e sociali. La realizzazione di una cittadella universitaria potrebbe così rappresentare uno stimolo per nuovi investimenti e un esempio di come il recupero di patrimoni urbani possano contribuire allo sviluppo sostenibile e collettivo della città di Foggia.

Lo riporta telenorba.it.

LASCIA UN COMMENTO