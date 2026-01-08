Il Comune di Foggia ha disposto la liquidazione delle competenze relative alla progettazione definitiva ed esecutiva dell’intervento di demolizione dell’ex inceneritore e di rimozione dei rifiuti presenti sul sito comunale di via San Severo. L’intervento è finanziato dal PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 “Rigenerazione urbana”.

La liquidazione è formalizzata con l’Atto n. 3350 del 31 dicembre 2025, adottato dal Servizio Area 9 – Opere Pubbliche PNRR, e riguarda la fattura elettronica n. 15/PA del 12 dicembre 2025 (protocollo n. 211903/2025), emessa dalla R.E.I. S.r.l. (P.IVA IT03511800751), indicata nel provvedimento come beneficiaria “R.E.I. Ecologico Inerti”.

L’importo complessivo liquidato ammonta a 75.343,63 euro, con applicazione del regime di split payment ai sensi dell’art. 17-ter del DPR 633/1972. Nel dettaglio, il corrispettivo per la progettazione definitiva è pari a 65.859,82 euro, cui si aggiungono il contributo previdenziale al 4% (2.634,39 euro) e l’IVA al 10% (6.849,42 euro), per un totale di 75.343,63 euro IVA e cassa incluse.

L’atto richiama il quadro di riferimento del finanziamento PNRR, evidenziando come l’intervento rientri tra i contributi assegnati ai comuni per progetti di rigenerazione urbana, finalizzati anche al miglioramento del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. In questo contesto, la demolizione dell’ex impianto e la gestione dei rifiuti presenti sul sito sono considerate parte integrante di un più ampio percorso di riqualificazione e messa in sicurezza dell’area.

Sotto il profilo contabile, la spesa trova copertura sul capitolo 3350110 del bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2025, con riferimento all’impegno n. 1069/2, nell’ambito del quadro tecnico-economico già rimodulato con determinazione dirigenziale n. 1778 del 13 novembre 2024.

Nella parte narrativa, il provvedimento ricostruisce le principali tappe amministrative e operative della fase progettuale: dall’avvio della progettazione definitiva dopo la consegna del contratto, alle proroghe intervenute, fino alla consegna degli elaborati e alla successiva rimodulazione del quadro economico. Una ricostruzione funzionale a rendere verificabile il percorso dell’intervento e a collegare la liquidazione a prestazioni effettivamente svolte.

Dal punto di vista della trasparenza, l’atto attesta che la conservazione della documentazione avviene su supporti informatici in uso presso l’ente, dichiara l’assenza di motivi ostativi alla pubblicazione per ragioni di privacy e certifica l’insussistenza di conflitti di interesse in capo ai responsabili indicati.

La liquidazione non comporta modifiche alla progettazione né all’esecuzione dei lavori, ma rappresenta un passaggio amministrativo necessario per il pagamento di una prestazione progettuale già verificata e certificata, con imputazione su fondi PNRR dedicati alla demolizione dell’ex inceneritore e alla bonifica dell’area di via San Severo.

Nel quadro degli interventi PNRR, la fase di progettazione riveste un ruolo centrale, poiché definisce lavorazioni, tempi, misure di sicurezza e predisposizione degli elaborati necessari alle autorizzazioni, alla cantierizzazione e alla successiva esecuzione. La liquidazione della progettazione è dunque strettamente legata alla verifica documentale e tecnica delle prestazioni rese e alla loro conformità rispetto agli atti contrattuali.

A cura di Giovanna Tambo.