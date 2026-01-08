Francesco Divito, il cantante di Cerignola a “Tali e Quali Show”

Domani, 9 gennaio alle ore 21.30, su Rai Uno andrà in onda una nuova puntata di “Tali e Quali Show”, con la partecipazione del cerignolano Francesco Divito.
Specializzato in musica antica e barocca, Divito vanta una carriera concertistica di rilievo in Italia e all’estero. Tra i suoi impegni teatrali spicca la collaborazione con Leo Gullotta, interpretando il celebre ruolo di Farinelli.
Il cantante ha inoltre lavorato nel cinema: il regista Matteo Garrone lo ha scelto per il film “Il Racconto dei Racconti”, affidandogli il ruolo del cantante di corte.
Durante la puntata di domani sarà possibile sostenere la sua partecipazione, contribuendo al suo percorso all’interno del programma televisivo.
Lo riporta cerignolaviva.it.