CANOSA DI PUGLIA – Attimi di paura nei giorni scorsi in una struttura ricettiva temporaneamente adibita all’accoglienza di cittadini stranieri, regolarmente presenti sul territorio e inseriti nel sistema di assistenza coordinato dalla Prefettura BAT, dove è divampato un incendio partito da una stanza del primo piano.

Le fiamme, alimentate dalla presenza di numerosi arredi, si sono rapidamente propagate agli ambienti circostanti. Provvidenziale l’intervento congiunto della Polizia di Stato e dei Carabinieri di Canosa di Puglia, che ha consentito di mettere in sicurezza tutti gli ospiti, accompagnati nelle aree di raccolta esterne.

Durante le concitate fasi dell’intervento, gli agenti delle Volanti hanno notato un uomo rimasto bloccato al secondo piano, circondato dal fumo. Utilizzando mezzi di fortuna, i poliziotti sono riusciti a raggiungerlo e a portarlo all’esterno, permettendo il successivo trasferimento all’ospedale di Barletta per le cure del caso.

Contestualmente, i Carabinieri sono intervenuti al primo piano per soccorrere un altro ospite che, nel tentativo di recuperare alcuni effetti personali, si era reintrodotto nella struttura nonostante il pericolo. L’uomo, in stato di disorientamento per l’inalazione dei fumi, è stato affidato alle cure del personale sanitario e trasportato all’ospedale di Andria.

L’intervento si è concluso con l’assistenza e il ricollocamento degli ospiti in altre strutture, secondo le disposizioni della Prefettura. Un’operazione che ha messo in evidenza l’efficace coordinamento tra le Forze dell’ordine e le altre istituzioni coinvolte, garantendo la tutela dell’incolumità delle persone e il ripristino delle condizioni di sicurezza.