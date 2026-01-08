Una città del Sud senza certezze per il futuro dei propri figli, segnata da fragilità sociali diffuse, disillusione e crescente disaffezione alla partecipazione civica. È da questa consapevolezza che nasce e si rafforza l’azione politica del movimento civico Città Protagonista, che torna a ribadire il proprio impegno per Manfredonia e per l’intera Puglia.

Il movimento rivendica una scelta politica coerente e determinata, che lo ha portato anche a partecipare alle ultime elezioni regionali con la candidatura del consigliere comunale Libero Palumbo nella lista Decaro Presidente.

Una decisione maturata nella convinzione che il cambiamento passi da un ruolo sociale attivo, costruttivo e responsabile.

Con la proclamazione di Antonio Decaro a presidente della Regione Puglia, a cui il movimento rivolge gli auguri di buon lavoro, Città Protagonista ribadisce la volontà di dare continuità politica e amministrativa a un’esperienza che ritiene significativa, sia a livello regionale sia, soprattutto, nella città di Manfredonia.

Secondo il movimento, il contesto politico-amministrativo locale resta complesso: una maggioranza che non gode sempre di un ampio consenso sociale e un’azione amministrativa che, seppur agevolata da un recuperato controllo della struttura tecnica in alcuni settori, non viene ritenuta sufficiente a rispondere ai bisogni reali della comunità.

«La città – sottolineano – ha bisogno di maggiore operosità e concretezza, non solo di parole o di una presenza costante sui social». Da qui l’invito a sfruttare il cambio di guida alla Regione Puglia per ricostruire un rapporto più solido tra istituzioni e cittadini, dopo anni in cui Manfredonia si è sentita spesso penalizzata e dimenticata.

Pur restando all’opposizione in Consiglio comunale e mantenendo una posizione critica nei confronti dell’attuale maggioranza, Città Protagonista si dice pronta a fare la propria parte senza pregiudizi, con indipendenza politica e spirito costruttivo. L’obiettivo dichiarato è ridare alla città il ruolo che merita, rappresentando in modo propositivo le istanze della lista Decaro Presidente nelle sedi istituzionali locali, provinciali e regionali.