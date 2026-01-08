Edizione n° 5940

AMIANTO MASTROVITO // Amianto portato a casa con le divise militari: condanna per contaminazione della moglie di militare
8 Gennaio 2026 - ore  10:12

"TUMORE INESISTENTE" // Anni di chemioterapia per un tumore inesistente: maxi risarcimento da 470 mila euro a 47enne
8 Gennaio 2026 - ore  14:22

Liceo Galilei-Moro, lezioni sospese dalle 9.45: "Dispersione energetica e riscaldamenti non funzionanti"

"SITUAZIONE ALLUCINANTE" Liceo Galilei-Moro, lezioni sospese dalle 9.45: “Dispersione energetica e riscaldamenti non funzionanti”

Segnalazioni dei genitori sulle condizioni di alcune aule

Liceo Galilei-Moro, lezioni sospese dalle 9.45: “Dispersione energetica e riscaldamenti non funzionanti” (immagini 7-8 gennaio 2026, liceo Galilei - Moro, documentabili situazione locali)

Giuseppe de Filippo
8 Gennaio 2026
Le lezioni sono state sospese nella mattinata di oggi, 8 gennaio 2026, al liceo scientifico Galilei-Moro di Manfredonia.

A renderlo noto è una comunicazione ufficiale della Direzione/Segreteria dell’istituto, diffusa in data odierna. “Il Dirigente scolastico dispone che le lezioni siano sospese in data odierna a partire dalle ore 9.45, considerata la dispersione energetica in atto e il cattivo funzionamento dell’impianto di riscaldamento. Seguiranno aggiornamenti, sentito l’Ente preposto della Provincia”, si legge nella nota.

Alla comunicazione ufficiale si affiancano segnalazioni pervenute da alcuni genitori, che riferiscono di criticità visibili in alcune aule e in spazi comuni dell’istituto.

Un genitore di studenti frequentanti il liceo, che ha chiesto di mantenere l’anonimato, ha inviato a StatoQuotidiano foto e video che mostrerebbero pareti con intonaco deteriorato, crepe e tracce compatibili con infiltrazioni d’acqua, oltre a elementi dell’impianto di riscaldamento con segni di usura.

Secondo quanto riferito dalla stessa fonte, le immagini circolano tra i genitori e gli studenti e sarebbero state scattate tra ieri e oggi, anche in concomitanza con le piogge.

“Durante i colloqui – riferisce – diversi genitori hanno potuto osservare direttamente lo stato di alcune pareti nelle aule e nelle zone comuni”.

Sempre sulla base delle segnalazioni raccolte, alcuni spazi originariamente destinati ad attività sportive o laboratoriali sarebbero attualmente utilizzati per esigenze organizzative legate alla disponibilità di aule, in un contesto di aumento del numero degli iscritti. Le stesse fonti riferiscono che risulterebbero comunque attivi alcuni laboratori, tra cui quelli di chimica e informatica.

StatoQuotidiano ha ricevuto la documentazione con pubblicazione nel rispetto della normativa vigente, tutelando studenti e personale scolastico.

Si richiedono chiarimenti alla dirigenza dell’istituto e agli enti competenti, al fine di acquisire elementi ufficiali sulle condizioni dell’edificio e sugli eventuali interventi previsti.

  1. Bellissima scuola, come si vede. Nuova, efficiente, ben tenuta, non pericolosa per calcinacci. Complimenti. Ah, per un amico, quando iniziano i preparativi per il carnevale?? Pensiamo alle cose serie. Ad maiora semper

  2. Il dirigente scolastico dovrebbe chiudere la struttura rendendo partecipi delle problematiche: il Ministero dell’Istruzione, degli Interni, della Sanità, la Regione Puglia, la Prefettura di Foggia, il Comune di Manfredonia!

