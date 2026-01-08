Manfredonia: avviso pubblico per l'assegnazione temporanea di posteggi per commercio su aree pubbliche in occasione delle festività 2026

Il Dirigente del Settore RISORSE UMANE – SVILUPPO ECONOMICO

Richiamata la propria determinazione dirigenziale n. 18/2026 in coerenza con le disposizioni di cui all’art. 35 comma 4 e 36 comma 1 della L.R. n. 24/2015,

RENDE NOTO CHE

l’amministrazione comunale intende assegnare temporaneamente i seguenti posteggi:

Corso Manfredi (da via Pisani a via dell’Arcangelo lato Villa Comunale): n. 10 posteggi di mq. 15 – settori non alimentare e alimentare;

Via Aldo Moro: n. 6 posteggi di mq. 18 – settori non alimentare e alimentare;

Via G. Di Vittorio angolo via M.L.King: n. 1 posteggio di mq. 6 – settori alimentare e misto;

Parco dei Pellegrini angolo via Di Vittorio: n. 1 posteggio di mq. 6 – settore alimentare e misto;

Via Pulsano – angolo via Gargano: n. 1 posteggio di mq. 6 – settori non alimentare e alimentare;

Via Gargano incrocio via G.T. Giordani: n. 1 posteggio di mq. 8 – settori non alimentare e alimentare.

Per i seguenti periodi:

Mese di febbraio: San Valentino – 14 febbraio;

Mese di febbraio: Carnevale – 15, 17 e 21 febbraio;

Mese di marzo: festa della donna 8 marzo;

Mese di marzo: festa del papà 19 marzo;

Mesi di marzo – aprile: Festività Pasquali (dalla domenica delle Palme 29/03 alla domenica di Pasqua 05/04;

Mese di maggio: festa della mamma – 10 maggio

Mese di ottobre: Commemorazione dei Defunti – dal 25/10 al 02/11;

Mese di novembre: Festività Natalizie – dal 01 al 31 dicembre.

REQUISITI, TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Possono presentare domanda di partecipazione al presente bando i soggetti in possesso dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio ambulante (ai sensi dell’art. 29 della L.R. 24/2015 – Codice regionale del commercio).

Per ogni periodo ciascun partecipante potrà presentare una sola domanda per un unico posteggio.

Le domande, redatte secondo lo schema predisposto allegato al presente avviso, dovranno essere presentare esclusivamente:

con consegna al protocollo del Comune di Manfredonia – Piazza del Popolo, 8 – 71043 Manfredonia (FG), in busta chiusa indicando sulla stessa la seguente dicitura “AVVISO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELLA ……….” seguito dalla indicazione della ricorrenza

in alternativa

via PEC all’indirizzo istituzionale “attivitaproduttive@comunemanfredonia.legalmail.it” indicando nell’oggetto della PEC “AVVISO PER LA CONCESSIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI PER COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE …… (indicare la festività).

Le domande per ciascuna ricorrenza potranno essere presentate nei periodi di seguito indicati:

RICORRENZA – PERIODO CONCESSIONE ISTANZE:

Inizio presentazione – termine presentazione (Giorno/mese) San Valentino – 14 febbraio; Dal 30/01 al 06/02 Carnevale – 15, 17 e 21 febbraio Dal 19/01 al 31/01 Festa della donna 8 marzo Dal 23/02 al 27/02 Festa del Papà 19 marzo Dal 05/03 al 10/03 Festa della mamma – 10 maggio Dal 24/04 al 30/04 Commemorazione dei Defunti – dal 25/10 al 02/11 Dal 01/10 al 13/10 Festività Natalizie – dal 01 al 31 dicembre Dal 02/11 al 16/11

Si precisa anche:

Le domande pervenute prima della data di inizio presentazione non saranno prese in considerazione.

Le domande pervenute oltre il termine di presentazione non saranno accolte e saranno considerate “tardive” agli effetti dell’eventuale partecipazione all’assegnazione dei posti non assegnati.

Eventuali posteggi non assegnati al termine di ogni singola procedura potranno essere assegnati agli operatori che inviino la domanda entro i termine indicati per ciascuna ricorrenza:

RICORRENZA – PERIODO CONCESSIONE ISTANZE TARDIVE ENTRO LE ORE 11:00 DEL San Valentino – 14 febbraio; 10 febbraio Carnevale – 15,17 e 21 febbraio 06 febbraio Festa della donna 8 marzo 02 marzo Festa del papà 19 marzo 14 marzo Festività Pasquali (dalla domenica delle Palme 29/03 alla domenica di Pasqua 05/04 23 marzo Festa della mamma – 10 maggio 5 maggio Commemorazione dei Defunti – dal 25/10 al 02/11 19 ottobre Festività Natalizie – dal 01 al 31 dicembre 23 novembre

Nella domanda l’interessato deve dichiarare:

cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, cittadinanza;

dati identificativi dell’impresa individuale o della Società (per le società: denominazione, sede legale e generalità complete del legale rappresentante);

codice fiscale;

gli estremi di iscrizione al registro delle imprese;

gli estremi della o delle autorizzazioni amministrative di tipo “B” per il commercio su aree pubbliche;

lo spazio per la quale si presenta domanda.

L’anzianità di iscrizione al registro imprese, i requisiti morali e professionali devono essere dichiarati con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000).

Alla domanda deve essere allegata:

copia del documento d’identità (obbligatorio);

copia del permesso di soggiorno (eventuale);

copia dell’autorizzazione per il commercio ambulante (obbligatorio)

Costituisce causa di esclusione e di rigetto della domanda anche una sola delle seguenti casistiche:

la mancata compilazione della domanda in tutte le sue parti;

la mancata sottoscrizione della domanda;

la mancata dichiarazione inerente il permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari;

la mancata presentazione, in allegato alla domanda, di copia del documento di identità (obbligatorio per tutti i soci in caso di società);

l’utilizzazione di uno schema di domanda non conforme a quello approvato dal Comune;

il ricevimento della domanda oltre il termine previsto dal presente avviso;

essere stato sanzionato per violazioni inerenti l’attività oggetto del presente bando;

avere pendenze tributarie nei confronti del Comune di Manfredonia.

ISTRUTTORIA E ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI

Il rilascio dell’autorizzazione e la contestuale assegnazione del posteggio avverrà sulla base delle indicazioni contenute nelle domande regolarmente pervenute.

Sulla base delle domande ritenute ammissibili l’Ufficio procederà alla redazione di apposita graduatoria redatta secondo il seguente criterio di valutazione:

maggiore professionalità di esercizio dell’impresa, acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche, in cui sono comprese l’anzianità dell’esercizio dell’impresa, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva nel commercio su aree pubbliche nel Registro delle Imprese, riferita al soggetto titolare al momento della partecipazione al bando cumulata a quella dell’eventuale ultimo avente causa, con la seguente ripartizione di punteggi:

anzianità d’iscrizione fino a 5 anni: 40 punti;

anzianità d’iscrizione superiore a 5 e fino a 10 anni: 50 punti;

anzianità d’iscrizione superiore a 10 anni: 60 punti.

In caso di parità di punteggio avrà priorità l’operatore con la maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese per l’attività di commercio su area pubblica.

Gli operatori utilmente collocati in graduatoria saranno convocati, per procedere alla scelta di uno dei posteggi disponibili secondo l’ordine di posizione in graduatoria.

Il rilascio del titolo autorizzatorio sarà comunque condizionato all’esibizione dell’avvenuto pagamento dell’intero importo del Canone Unico Patrimoniale quantificato dalla società C & C (concessionaria per la riscossione dei tributi per il Comune di Manfredonia).

PRESCRIZIONI

L’attività dovrà svolgersi esclusivamente con l’utilizzo di mezzi amovibili per cui al termine dell’attività giornaliera l’area dovrà essere liberata con obbligo di eseguire la raccolta differenziata dei rifiuti.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 8 della legge 241/1990 si precisa quanto segue: l’amministrazione competente è il Comune di Manfredonia,

il responsabile del procedimento è il dirigente, dott. Tommaso GIOIENI;

per informazioni rivolgersi al Servizio Attività produttive (Tel. 0884 519622), sito in piazzale Alessandro Galli, il martedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30 e dalle ore 16:40 alle ore 18:40 ed il giovedì dalle ore 10:30 alle ore 12:30, oppure contattare il cell. 340/7161814 dalle ore 10:30 alle ore 12:30 da lunedì al venerdì.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati saranno raccolti e trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e s.m.i. esclusivamente per le finalità del presente avviso.

