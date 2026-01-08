Manfredonia, chiusura pedonale di via Pascoli per demolizione ex Nautico: ordinanza valida fino al 28 febbraio

A Manfredonia è stata disposta la chiusura provvisoria al transito pedonale di via Giovanni Pascoli, nel tratto compreso tra via Dante Alighieri e via Palmiro Togliatti, in corrispondenza dell’area interessata da lavori di demolizione. La misura è prevista dall’Ordinanza n. 3 del 7 gennaio 2026, emanata dal Settore di Staff II – Polizia Locale.

Il provvedimento fa seguito a un’istanza presentata dalla ditta Cetola S.p.A., incaricata dei lavori di messa in sicurezza del complesso edilizio dell’ex Istituto Nautico di via Dante Alighieri. L’impresa ha richiesto l’adozione dell’ordinanza per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività di demolizione di strutture in cemento armato, considerate potenzialmente pericolose per i pedoni.

L’ordinanza richiama la valutazione del rischio per l’incolumità pubblica e si fonda sulle disposizioni del Codice della strada (articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992), sul relativo regolamento di esecuzione e sul TUEL (D.Lgs. 267/2000).

Nel dispositivo viene ordinata:

la chiusura provvisoria al transito pedonale del tratto indicato di via Giovanni Pascoli;

l’efficacia del divieto fino al 28 febbraio 2026, nella fascia oraria compresa tra le 7:00 e le 16:00;

l’adempimento, da parte della ditta esecutrice, di specifici obblighi, tra cui l’installazione di idonea segnaletica, la delimitazione e messa in sicurezza dell’area di cantiere, il ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori e, ove possibile, la predisposizione di percorsi pedonali alternativi adeguatamente segnalati.

Il provvedimento prevede inoltre la pubblicazione all’Albo Pretorio online e indica i rimedi amministrativi e giurisdizionali: è ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

L’ordinanza non introduce un divieto generalizzato sulla viabilità, ma una limitazione temporanea e circoscritta al transito pedonale, strettamente collegata alle operazioni di demolizione e alle finestre operative del cantiere. La misura mira a garantire la sicurezza dei cittadini, riducendo al minimo l’impatto sulla fruizione della strada.