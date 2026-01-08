Manfredonia, cuccioli abbandonati accanto a un bidone: il calciatore del Foggia Till Winkelmann li adotta

Erano stati abbandonati senza pietà accanto a un bidone dell’immondizia, insieme ai loro fratellini, come rifiuti qualunque. Una scena che racconta ancora una volta il volto più crudele dell’abbandono animale. È accaduto a Manfredonia, dove alcuni cuccioli sono stati recuperati e messi in salvo dai volontari dell’ENPA locale.

Tra loro, Chloe e Giorgio. Per questi due cagnolini il destino sembrava già scritto, ma a cambiare il corso della loro storia è stato il gesto di grande sensibilità di Till Winkelmann, attaccante tedesco in forza al Calcio Foggia 1920. Il calciatore rossonero ha deciso di adottarli, offrendo loro una nuova casa e, soprattutto, una famiglia.

Un atto di amore e responsabilità che va oltre il campo da gioco e che l’Ente Nazionale Protezione Animali di Manfredonia ha voluto sottolineare con parole cariche di emozione: «Storie incredibili, quelle in cui il lieto fine riesce ad essere ancora più straordinario».

Grazie all’intervento tempestivo dei volontari e alla scelta di Winkelmann, Chloe e Giorgio hanno oggi un futuro fatto di cure, affetto e sicurezza. Una vicenda che dimostra come piccoli grandi gesti possano fare la differenza e che lancia un messaggio chiaro contro l’abbandono degli animali, una piaga purtroppo ancora troppo diffusa.

Una storia a lieto fine che scalda il cuore di Manfredonia e che restituisce fiducia nell’umanità, dentro e fuori dal mondo dello sport.