Edizione n° 5940

BALLON D'ESSAI

AMIANTO MASTROVITO // Amianto portato a casa con le divise militari: condanna per contaminazione della moglie di militare
8 Gennaio 2026 - ore  10:12

CALEMBOUR

MORTE DI CATERINO // Emanuele Di Caterino, ucciso a 13 anni: per i giudici nessun responsabile
8 Gennaio 2026 - ore  09:22

Manfredonia, il Cervaro torna a scorrere ma l'acqua finisce in mare: Lago Salso resta a secco

Manfredonia, il Cervaro torna a scorrere ma l'acqua finisce in mare: Lago Salso resta a secco

Una notizia positiva che avrebbe potuto rappresentare un’occasione preziosa per l’Oasi Lago Salso

Manfredonia, il Cervaro torna a scorrere ma l’acqua finisce in mare: Lago Salso resta a secco

Cervaro

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Manfredonia, 8 gennaio 2026 – Dopo un lungo periodo di siccità, il torrente Cervaro è tornato finalmente a portare acqua. Una notizia positiva che avrebbe potuto rappresentare un’occasione preziosa per l’Oasi Lago Salso, duramente colpita dal grave incendio dei mesi scorsi e oggi bisognosa di risorse naturali per avviare un processo di rigenerazione ambientale.

Tuttavia, questa opportunità rischia di andare perduta. Nei pressi del canale Roncone, infatti, l’acqua del torrente, invece di essere convogliata verso l’Oasi, defluisce direttamente in mare. Secondo quanto segnalato, i portelloni risultano aperti, consentendo la dispersione di una risorsa idrica fondamentale in un momento particolarmente delicato per l’ecosistema locale.

Una situazione che solleva interrogativi sulla gestione delle acque e sulla tutela del territorio. In una fase storica segnata dai cambiamenti climatici e dalla crescente scarsità idrica, ogni flusso d’acqua rappresenta un bene da preservare e utilizzare con attenzione, soprattutto quando potrebbe contribuire al recupero di un’area naturale protetta.

«Ci chiediamo – è l’appello – perché si permetta lo spreco di una risorsa così importante proprio ora che potrebbe restituire vita a un ambiente già duramente compromesso», sottolinea Alessandro Manzella, responsabile delle Guardie Ambientali Italiane.

Da qui la richiesta di un intervento immediato delle autorità competenti, affinché venga verificata la situazione e adottate le misure necessarie per garantire una gestione più attenta e coerente delle risorse idriche, nell’interesse dell’ambiente e della collettività.

L’Oasi Lago Salso, patrimonio naturalistico del territorio di Manfredonia, attende risposte concrete. L’acqua c’è: ora serve la volontà di indirizzarla dove può fare davvero la differenza.

1 commenti su "Manfredonia, il Cervaro torna a scorrere ma l’acqua finisce in mare: Lago Salso resta a secco"

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

