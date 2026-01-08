Manfredonia, progressioni economiche 2024: pubblicata la graduatoria dei differenziali stipendiali

Il Comune di Manfredonia ha disposto la pubblicazione della graduatoria per l’attribuzione dei differenziali stipendiali relativi all’anno 2024, vale a dire le progressioni economiche all’interno delle aree previste dal CCNL Funzioni Locali 2019-2021. La decisione è contenuta nella Determinazione dirigenziale n. 14 del 7 gennaio 2026, adottata dal Settore I – Risorse umane e Sviluppo economico.

Nel provvedimento si richiama l’articolo 14 del CCNL 2019-2021, che disciplina le progressioni economiche all’interno delle aree demandando alla contrattazione decentrata sia gli aspetti di dettaglio sia il finanziamento, a valere sulle risorse stabili del fondo. Viene inoltre richiamato l’articolo 15 del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) 2023-2025 dell’ente e una precedente determinazione (n. 2005 del 23 ottobre 2025) con cui era stato approvato l’elenco del personale avente i requisiti per partecipare alla procedura.

Per l’anno 2024 il CCI economico ha finanziato i differenziali stipendiali con risorse pari a 32.700 euro complessivi. In sede di contrattazione decentrata (verbale del 23 dicembre 2024) è stato definito il numero di progressioni attribuibili per ciascuna area, per un totale di 36 differenziali su 73 dipendenti aventi titolo.

Nel dettaglio, la determinazione prevede:

1 differenziale per l’Area Operatori (550 euro lordi);

9 per l’Area Operatori esperti (650 euro lordi);

18 per l’Area Istruttori (750 euro lordi);

8 per l’Area Funzionari ed Elevata qualificazione (1.600 euro lordi).

L’atto chiarisce che la disciplina di dettaglio contenuta nel CCI 2023-2025 non risultava pienamente aderente alle disposizioni del CCNL 2019-2021 e che, nel corso dell’incontro di contrattazione del 12 dicembre 2024, le parti hanno integrato e rettificato i criteri di selezione. Il punteggio massimo complessivo è fissato in 200 punti, suddivisi in due macro-criteri:

valutazione della performance del triennio precedente (fino a 120 punti, sulla media delle ultime tre valutazioni disponibili);

esperienza professionale e anzianità nel profilo o in uno equivalente (fino a 80 punti).

In caso di parità di punteggio, sono previsti criteri di precedenza basati, nell’ordine, sul minor numero di differenziali già percepiti, sulla maggiore anzianità di servizio nell’ente e sulla maggiore età anagrafica.

La graduatoria approvata è provvisoria: resterà pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 giorni, periodo entro il quale il personale interessato potrà presentare eventuali osservazioni. In assenza di rilievi, la graduatoria diventerà definitiva e l’amministrazione potrà procedere all’erogazione dei differenziali stipendiali con la decorrenza prevista dalle norme contrattuali.

A cura di Michele Solatia.