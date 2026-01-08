Edizione n° 5939

BALLON D'ESSAI

AMIANTO MASTROVITO // Amianto portato a casa con le divise militari: condanna per contaminazione della moglie di militare
8 Gennaio 2026 - ore  10:12

CALEMBOUR

MORTE DI CATERINO // Emanuele Di Caterino, ucciso a 13 anni: per i giudici nessun responsabile
8 Gennaio 2026 - ore  09:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Manfredonia, progressioni economiche 2024: pubblicata la graduatoria dei differenziali stipendiali

MANFREDONIA GRADUATORIA Manfredonia, progressioni economiche 2024: pubblicata la graduatoria dei differenziali stipendiali

Per l’anno 2024 il CCI economico ha finanziato i differenziali stipendiali con risorse pari a 32.700 euro complessivi

Manfredonia, progressioni economiche 2024: pubblicata la graduatoria dei differenziali stipendiali

Chiostro Palazzo San Domenico Manfredonia - Fonte Immagine: manfredonianews.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
8 Gennaio 2026
Manfredonia // Politica //

Il Comune di Manfredonia ha disposto la pubblicazione della graduatoria per l’attribuzione dei differenziali stipendiali relativi all’anno 2024, vale a dire le progressioni economiche all’interno delle aree previste dal CCNL Funzioni Locali 2019-2021. La decisione è contenuta nella Determinazione dirigenziale n. 14 del 7 gennaio 2026, adottata dal Settore I – Risorse umane e Sviluppo economico.

Nel provvedimento si richiama l’articolo 14 del CCNL 2019-2021, che disciplina le progressioni economiche all’interno delle aree demandando alla contrattazione decentrata sia gli aspetti di dettaglio sia il finanziamento, a valere sulle risorse stabili del fondo. Viene inoltre richiamato l’articolo 15 del Contratto Collettivo Integrativo (CCI) 2023-2025 dell’ente e una precedente determinazione (n. 2005 del 23 ottobre 2025) con cui era stato approvato l’elenco del personale avente i requisiti per partecipare alla procedura.

Per l’anno 2024 il CCI economico ha finanziato i differenziali stipendiali con risorse pari a 32.700 euro complessivi. In sede di contrattazione decentrata (verbale del 23 dicembre 2024) è stato definito il numero di progressioni attribuibili per ciascuna area, per un totale di 36 differenziali su 73 dipendenti aventi titolo.

Nel dettaglio, la determinazione prevede:

  • 1 differenziale per l’Area Operatori (550 euro lordi);
  • 9 per l’Area Operatori esperti (650 euro lordi);
  • 18 per l’Area Istruttori (750 euro lordi);
  • 8 per l’Area Funzionari ed Elevata qualificazione (1.600 euro lordi).

L’atto chiarisce che la disciplina di dettaglio contenuta nel CCI 2023-2025 non risultava pienamente aderente alle disposizioni del CCNL 2019-2021 e che, nel corso dell’incontro di contrattazione del 12 dicembre 2024, le parti hanno integrato e rettificato i criteri di selezione. Il punteggio massimo complessivo è fissato in 200 punti, suddivisi in due macro-criteri:

  • valutazione della performance del triennio precedente (fino a 120 punti, sulla media delle ultime tre valutazioni disponibili);
  • esperienza professionale e anzianità nel profilo o in uno equivalente (fino a 80 punti).

In caso di parità di punteggio, sono previsti criteri di precedenza basati, nell’ordine, sul minor numero di differenziali già percepiti, sulla maggiore anzianità di servizio nell’ente e sulla maggiore età anagrafica.

La graduatoria approvata è provvisoria: resterà pubblicata all’Albo Pretorio online per 15 giorni, periodo entro il quale il personale interessato potrà presentare eventuali osservazioni. In assenza di rilievi, la graduatoria diventerà definitiva e l’amministrazione potrà procedere all’erogazione dei differenziali stipendiali con la decorrenza prevista dalle norme contrattuali.

A cura di Michele Solatia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto” (Dr. Seuss)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO