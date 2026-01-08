MANFREDONIA – Giornata di forti disagi nelle scuole superiori di Manfredonia a causa di gravi problemi legati al riscaldamento e alle condizioni strutturali degli edifici, come reso noto ieri.

Situazioni critiche che hanno inciso pesantemente sul regolare svolgimento delle attività didattiche e che hanno fatto scattare proteste da parte di studenti e famiglie.

Al Liceo “Galilei-Moro”, la dirigenza scolastica ha comunicato l’uscita anticipata degli studenti alle ore 9.45, a causa del riscaldamento spento, della presenza di allagamenti e infiltrazioni d’acqua. Una decisione inevitabile, che ha però comportato disagi organizzativi per le famiglie e una sensibile riduzione delle ore di lezione.

Ben diversa la situazione registrata all’Istituto “Roncalli-Fermi-Rotundi-Euclide”, dove – secondo quanto segnalato dai rappresentanti d’istituto e dai genitori – il problema del riscaldamento persiste anche oggi, aggravandosi rispetto alla giornata precedente.

Gli studenti sarebbero stati costretti a seguire le lezioni in aule particolarmente fredde, con termosifoni spenti o non funzionanti, in condizioni ritenute non idonee al benessere e all’apprendimento.

Sempre secondo le segnalazioni, i rappresentanti degli studenti avrebbero richiesto un intervento immediato per la risoluzione del problema o, in alternativa, l’uscita anticipata. Richiesta che, tuttavia, non avrebbe trovato accoglimento, costringendo i ragazzi a rimanere in classe per diverse ore nonostante le basse temperature.

La situazione sarebbe ulteriormente peggiorata nel corso della giornata: la temperatura interna avrebbe raggiunto circa 14 gradi, ben al di sotto dei parametri previsti dalla normativa, che indica una temperatura compresa tra 18 e 22 gradi per gli ambienti scolastici. Alcuni studenti hanno deciso di uscire dall’istituto e avviare una forma di protesta, raggiunti anche da diversi genitori che, hanno verificato personalmente le condizioni climatiche all’interno delle aule.

Genitori e studenti evidenziano una disparità di trattamento rispetto ad altri istituti cittadini che, in situazioni analoghe, avrebbero optato per la sospensione anticipata delle lezioni, ritenuta una scelta più adeguata alla tutela della salute. «Non accettiamo più che una problematica di questo tipo si ripresenti ogni anno», sottolineano le famiglie.

Le richieste rivolte alle istituzioni competenti sono chiare: ripristino immediato del riscaldamento, verifiche tecniche documentate sugli impianti, decisioni rapide in caso di nuove criticità e una comunicazione trasparente e puntuale con studenti e genitori.

«La scuola deve essere un luogo sicuro e dignitoso – concludono i genitori –. I nostri figli meritano rispetto». La vicenda riaccende l’attenzione sulle condizioni degli edifici scolastici cittadini e sulla necessità di interventi strutturali non più rinviabili.