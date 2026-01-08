Sabato mattina, 10 gennaio, a partire dalle ore 8.30, alunni e docenti del Liceo Galilei – Moro di Manfredonia terranno un sit-in davanti al liceo per richiamare l’attenzione sulle condizioni dell’edificio scolastico, che – denunciano i rappresentanti – da anni presenterebbe criticità strutturali tali da compromettere la normale attività didattica nei giorni di pioggia.

Secondo quanto riferito dai promotori, ad ogni precipitazione “siamo costretti ad abbandonare la struttura a causa di allagamenti delle aule e di pioggia che entra negli spazi scolastici”. Una situazione che, sempre stando alla ricostruzione fornita dagli organizzatori, si sarebbe aggravata nelle ultime settimane: l’avvio dei lavori al tetto dell’atrio e il successivo rallentamento del cantiere avrebbero causato l’allagamento dell’ingresso principale, rendendo necessaria – a soli due giorni dal rientro dalle vacanze – l’uscita secondaria come unica via d’accesso.

Al centro della protesta c’è soprattutto la richiesta di risposte immediate e verificabili da parte dell’ente competente per l’edilizia scolastica, indicato dai rappresentanti come la Provincia. “Consci che la sicurezza è un diritto fondamentale da garantire, chiediamo a chi ha il dovere di tutelarlo di intervenire subito”, scrivono, chiedendo in primo luogo un incontro “il prima possibile” tra l’ente, il comitato dei genitori e l’assemblea d’istituto.

I promotori pongono inoltre una domanda che, spiegano, “logora la tranquillità degli studenti da anni”: esiste davvero un progetto di ristrutturazione? E aggiungono un appello dal tono preoccupato: “Aspettiamo una tragedia per intervenire?”.

Il sit-in – assicurano gli organizzatori – nasce con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e ottenere un confronto istituzionale rapido. Da qui la richiesta rivolta ai mezzi di informazione: “Vi preghiamo di essere il mezzo di comunicazione per farci ascoltare dalla Provincia”.