Edizione n° 5940

BALLON D'ESSAI

AMIANTO MASTROVITO // Amianto portato a casa con le divise militari: condanna per contaminazione della moglie di militare
8 Gennaio 2026 - ore  10:12

CALEMBOUR

"TUMORE INESISTENTE" // Anni di chemioterapia per un tumore inesistente: maxi risarcimento da 470 mila euro a 47enne
8 Gennaio 2026 - ore  14:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Manfredonia. Sit-in al liceo sabato 10 gennaio dalle 8.30: studenti e docenti chiedono interventi urgenti sulla sicurezza

LICEO GALILEI MORO Manfredonia. Sit-in al liceo sabato 10 gennaio dalle 8.30: studenti e docenti chiedono interventi urgenti sulla sicurezza

Sabato 10 gennaio dalle 8.30

Liceo Galilei-Moro, lezioni sospese dalle 9.45: “Dispersione energetica e riscaldamenti non funzionanti”

Liceo Galilei-Moro, lezioni sospese dalle 9.45: “Dispersione energetica e riscaldamenti non funzionanti” (immagini 7-8 gennaio 2026, liceo Galilei - Moro, documentabili situazione locali)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
8 Gennaio 2026
Cronaca // Manfredonia //

Sabato mattina, 10 gennaio, a partire dalle ore 8.30, alunni e docenti del Liceo Galilei – Moro di Manfredonia terranno un sit-in davanti al liceo per richiamare l’attenzione sulle condizioni dell’edificio scolastico, che – denunciano i rappresentanti – da anni presenterebbe criticità strutturali tali da compromettere la normale attività didattica nei giorni di pioggia.

Secondo quanto riferito dai promotori, ad ogni precipitazione “siamo costretti ad abbandonare la struttura a causa di allagamenti delle aule e di pioggia che entra negli spazi scolastici”. Una situazione che, sempre stando alla ricostruzione fornita dagli organizzatori, si sarebbe aggravata nelle ultime settimane: l’avvio dei lavori al tetto dell’atrio e il successivo rallentamento del cantiere avrebbero causato l’allagamento dell’ingresso principale, rendendo necessaria – a soli due giorni dal rientro dalle vacanze – l’uscita secondaria come unica via d’accesso.

Al centro della protesta c’è soprattutto la richiesta di risposte immediate e verificabili da parte dell’ente competente per l’edilizia scolastica, indicato dai rappresentanti come la Provincia. “Consci che la sicurezza è un diritto fondamentale da garantire, chiediamo a chi ha il dovere di tutelarlo di intervenire subito”, scrivono, chiedendo in primo luogo un incontro “il prima possibile” tra l’ente, il comitato dei genitori e l’assemblea d’istituto.

I promotori pongono inoltre una domanda che, spiegano, “logora la tranquillità degli studenti da anni”: esiste davvero un progetto di ristrutturazione? E aggiungono un appello dal tono preoccupato: “Aspettiamo una tragedia per intervenire?”.

Il sit-in – assicurano gli organizzatori – nasce con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e ottenere un confronto istituzionale rapido. Da qui la richiesta rivolta ai mezzi di informazione: “Vi preghiamo di essere il mezzo di comunicazione per farci ascoltare dalla Provincia”.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto” (Dr. Seuss)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO