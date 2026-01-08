Edizione n° 5940

AMIANTO MASTROVITO // Amianto portato a casa con le divise militari: condanna per contaminazione della moglie di militare
8 Gennaio 2026 - ore  10:12

"TUMORE INESISTENTE" // Anni di chemioterapia per un tumore inesistente: maxi risarcimento da 470 mila euro a 47enne
8 Gennaio 2026 - ore  14:22

Home // Attualità // Maxi vincita al Gratta e Vinci: 5 milioni di euro con un “Maxi Miliardario New”

"MAXI MILIARDARIO NEW" Maxi vincita al Gratta e Vinci: 5 milioni di euro con un “Maxi Miliardario New”

Il biglietto da 20 euro venduto in un bar dell’Eur. Il titolare: «È un cliente abituale»

Gratta e Vinci

ph Gratta e Vinci

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Gennaio 2026
Attualità //

ROMA — La fortuna torna a sorridere alla Capitale. Un Gratta e Vinci “Maxi Miliardario New” da 5 milioni di euro è stato centrato a Roma, nel quartiere Eur, confermando l’inizio d’anno particolarmente fortunato per la città e per l’intera regione Lazio.

La vincita record è stata realizzata presso la ricevitoria bar tabacchi Papagni, in piazza Eschilo 29, dove un giocatore ha acquistato un biglietto da 20 euro, riuscendo a scoprire il premio massimo previsto per questa serie. A riportare i dettagli è Agimeg, l’agenzia specializzata nel settore del gioco pubblico.

«È una clientela abituale», ha raccontato il gestore dell’esercizio, spiegando che il locale è frequentato soprattutto da residenti della zona. L’identità del vincitore resta al momento ignota, ma non si esclude che possa trattarsi di una persona conosciuta dal personale del bar. Per l’attività di piazza Eschilo si tratta della prima vincita di tale entità mai registrata.

Lazio protagonista della fortuna

Non solo Gratta e Vinci. Anche la Lotteria Italia ha riportato grandi premi nella Capitale, con il primo premio da 5 milioni di euro tornato a Roma dopo quattro anni. Il biglietto vincente è stato venduto al bar “Le 7 Meraviglie”, in via Cassia 664.

Il bilancio complessivo dell’ultima estrazione conferma il Lazio come regione leader delle vincite: su cinque premi di prima categoria, tre sono stati assegnati in provincia di Roma. Oltre al premio massimo della Capitale, Ciampino ha festeggiato un secondo premio da 2,5 milioni di euro, mentre ad Albano Laziale è andato il quinto premio da 1 milione di euro. Le altre vincite milionarie sono state distribuite tra Emilia-Romagna e Sardegna, ma è il territorio laziale a emergere come assoluto protagonista di questa stagione fortunata.

Fonte: Leggo.it 

