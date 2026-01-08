È stata pubblicata alle 16:00 di oggi, giovedì 8 gennaio, su Universitaly la graduatoria nazionale nominativa per l’accesso al secondo semestre dei corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Veterinaria. Dopo settimane di tensioni e polemiche, e dopo l’intervento normativo con il cosiddetto “decreto salva-graduatoria” pensato per evitare il rischio di posti non coperti, migliaia di studenti possono finalmente conoscere posizionamento e sede assegnata.

I numeri fotografano una partecipazione molto ampia: secondo i dati del MUR, gli idonei complessivi sono 25.387. La quota maggiore riguarda Medicina con 22.688 candidati, seguono Veterinaria (1.535) e Odontoiatria (1.072). A fronte di questa platea, i posti disponibili per Medicina e Chirurgia sono 17.278, con una competizione che resta dunque elevata.

Esami: Chimica “traino”, Fisica la più selettiva

Sul fronte del rendimento, la materia con il maggior numero di promossi risulta Chimica (oltre 24mila sufficienze considerando i due appelli), seguita da Biologia (oltre 21mila). Fisica, invece, si conferma lo scoglio più duro: circa 11mila sufficienze totali. Il sistema consente di conteggiare in graduatoria i voti validi superiori a 18/30, includendo anche chi ha sostenuto il secondo appello dopo un rifiuto o un esito negativo nel primo.

Come si forma la graduatoria: sezioni e bonus

La graduatoria nazionale non nasce da una semplice media. Il meccanismo è articolato in nove “sezioni” di merito, definite da criteri ministeriali e richiamate anche dalle analisi pubblicate online: a ogni sezione corrisponde un diverso punteggio, calcolato sommando i voti validi a un bonus fisso. Si parte dalla Sezione 1, che assegna 700 punti a chi ha superato tutti e tre gli esami, poi si scende di 100 punti per fascia fino ad arrivare alle sezioni finali con bonus azzerato.

Il sistema riconosce inoltre diversi “esiti” ai fini dell’idoneità: sufficienze dirette, sufficienze reintegrate (per chi al secondo appello non conferma un voto positivo ottenuto al primo dopo averlo rifiutato) e insufficienze. Queste ultime non producono punteggio utile, ma non impediscono l’inserimento: chi entra con debiti formativi, però, deve recuperarli con appelli dedicati entro il 28 febbraio 2026, altrimenti decade dal posto.

Iscrizione: cosa fare subito

Per chi risulta in posizione utile, adesso si apre la fase più delicata: l’immatricolazione. La scadenza indicata è martedì 14 gennaio 2026. Entro quella data occorre completare le procedure previste dall’ateneo di assegnazione. Chi non perfeziona l’iscrizione perde definitivamente il diritto al posto, che verrà rimesso in gioco negli scorrimenti successivi.

Chi invece non è assegnato subito a Medicina dovrà seguire gli aggiornamenti: il 28 gennaio è prevista la pubblicazione di una graduatoria aggiornata. In quel passaggio entra in campo anche la possibilità di orientarsi sui “corsi affini” (ad esempio Biotecnologie o Farmacia): in base alle regole indicate, ci si potrà immatricolare entro il 31 gennaio, anche in soprannumero fino al limite del 20% dei posti disponibili.

Scorrimenti e assegnazioni d’ufficio: il calendario

Il processo proseguirà con ulteriori finestre. Dal 4 al 6 febbraio è prevista una nuova fase di riassegnazione online su Universitaly per i posti rimasti vacanti. Il 16 febbraio scatteranno poi le assegnazioni d’ufficio nelle sedi che avranno ancora disponibilità, oppure in quelle geograficamente più vicine alla residenza dello studente.

La procedura amministrativa si chiuderà con l’ultimo giro utile: il 23 febbraio è attesa la graduatoria finale dei corsi affini. Chi decidesse di interrompere il percorso e iscriversi a corsi ad accesso libero avrà tempo fino al 6 marzo 2026 per non compromettere l’anno accademico.

Come consultare la graduatoria