Si è concluso con successo il programma di eventi natalizi “Natale a Torre Alemanna” che, tra dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026, ha trasformato Borgo Libertà a Cerignola in un vivace centro di festa, cultura e intrattenimento. L’iniziativa, organizzata dalla cooperativa sociale Frequenze e patrocinata dal Comune di Cerignola, ha offerto a grandi e piccini la possibilità di esplorare in maniera interattiva uno dei pochi insediamenti fortificati dei Cavalieri Teutonici ancora esistenti nel Mediterraneo, valorizzando storia, architettura e arte locali.

Il calendario delle festività ha combinato musica, giochi, laboratori, teatro e balli, creando un percorso esperienziale gratuito pensato per avvicinare la comunità alla storia del territorio con linguaggi innovativi. Tra le presenze più apprezzate, il mercatino natalizio con cibo, bevande e oggetti artigianali, e l’Albero dei Desideri, dove adulti e bambini hanno potuto appendere messaggi di solidarietà, pace e vicinanza verso chi vive momenti di difficoltà.

Non sono mancati artisti di strada, il concerto della Musikando Band, il cabaret della compagnia teatrale La Farsa e lo spettacolo teatrale “Il Grande e Potente Oz” di e con Oscar Strizzi. Spazio anche alla creatività con il laboratorio di manipolazione dell’argilla e al gusto con il contest gastronomico “La Pizza Sette Sfoglie”, curato dalla Cooperativa Padre Pio. L’ultimo appuntamento ha visto protagonista il laboratorio della Befana, chiudendo il ciclo di eventi con un messaggio di allegria e partecipazione per tutta la comunità.

Secondo gli organizzatori, il Natale a Torre Alemanna ha rappresentato un’opportunità unica di coniugare divertimento, cultura e scoperta del patrimonio storico, valorizzando un gioiello della Daunia situato a soli 18 chilometri da Cerignola. Il complesso, legato alle vicende dei cavalieri sotto l’imperatore Federico II, ospita oggi il Museo delle ceramiche del XV-XVI secolo, permettendo ai visitatori di conoscere le tradizioni artistiche locali attraverso esperienze dirette e coinvolgenti.

L’iniziativa ha contribuito a creare un clima di festa condiviso, rafforzando il senso di comunità e offrendo momenti di incontro tra famiglie, giovani e turisti, dimostrando come la cultura e la storia possano diventare strumenti di aggregazione e gioia collettiva.