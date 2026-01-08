GENOVA – Prima gli insulti, poi l’aggressione. Un ballerino di 19 anni, Domenico, ha denunciato di essere stato vittima di un attacco a sfondo omofobo mentre aspettava l’autobus per tornare a casa. Secondo il suo racconto, un gruppo di ragazzini lo avrebbe preso di mira con frasi come «froc*o di merda, muori», lo avrebbe seguito e infine aggredito, arrivando a ferirlo con un coltellino, procurandogli uno sfregio sulla guancia sinistra.

Il giovane ha raccontato quanto accaduto in un video pubblicato sui social, spiegando di aver avuto «tantissima paura» e di essersi salvato solo grazie al passaggio dell’autobus e all’intervento del conducente. «È stata una salvezza – dice – soprattutto l’autista, che ringrazio, che mi ha aiutato e mi ha portato a casa».

«Mi hanno inseguito e tirato fuori un coltellino»

Domenico spiega di aver provato ad allontanarsi per evitare il gruppo: «Ero alla fermata del bus… ho detto: vado via a piedi così non devo aspettare qui con loro. Solo che uno di loro mi ha inseguito, mi ha preso dal giubbotto, mi fa “dove vai?” e poi tira fuori un coltellino». Quindi mostra la ferita sul volto: «Ho avuto tanta paura, tantissima».

Nelle sue parole c’è anche la rabbia per una dinamica che si ripete: la vittima costretta a cambiare abitudini, a modificare la propria vita per paura. «Non tornerò più da solo. Non mi sarei mai aspettato una cosa del genere: dover avere paura di tornare da solo a casa», aggiunge.

«Non lo faccio per i like: denuncerò»

Il 19enne chiarisce che la pubblicazione del video non ha l’obiettivo di “andare virale”: «Non è assolutamente per fare la vittima o usare questa cosa per fare like… ma per fare capire quanta meda abbiamo in questa cazo di vita». E annuncia l’intenzione di procedere per vie legali: «Denuncerò assolutamente, perché non è ammissibile che succeda una cosa simile».

Poi l’appello finale: «Tremo ancora se ci penso, mi devo ancora riprendere. Però so che mi riprenderò. Ragazzi non facciamoci togliere il sorriso da queste persone, e se succede una cosa del genere non abbiate paura di denunciare».

Fonte: Leggo.it.