Puglia Vibes debutta a Manfredonia: il 23 gennaio un festival per chi costruisce il turismo dei territori

Manfredonia si prepara ad accogliere un nuovo appuntamento dedicato al turismo e alla governance delle destinazioni. Il 23 gennaio nasce Puglia Vibes, festival pensato per chi ogni giorno progetta, governa e costruisce lo sviluppo turistico dei territori: un’intera giornata di confronto tra istituzioni, professionisti e imprese, con uno sguardo puntato su dati in anteprima, scenari futuri, sostenibilità e sulle sfide che attendono il comparto nei prossimi anni.

L’evento mette al centro i temi più attuali del destination management: dal ruolo delle DMO (Destination Management Organization) alla collaborazione tra operatori e comunità locali, fino alla progettazione di experience capaci di generare valore economico e sociale, senza perdere di vista identità e qualità. L’obiettivo dichiarato è favorire un confronto concreto e operativo, utile a condividere strumenti, idee e buone pratiche per rendere la Puglia una destinazione sempre più competitiva, consapevole e attrattiva.

Il programma prevede interventi e momenti di discussione con speaker di rilievo nazionale, chiamati a offrire analisi e prospettive su trend di mercato, evoluzione della domanda, innovazione e strategie territoriali. Un’occasione per fare il punto su ciò che sta cambiando nel turismo e su come le destinazioni possano attrezzarsi per affrontare nuove esigenze: dall’attenzione crescente per l’impatto ambientale alla richiesta di autenticità, dalla gestione dei flussi alla necessità di integrare servizi e narrazioni.

All’interno di Puglia Vibes troverà spazio anche un appuntamento ormai consolidato: la sesta edizione dei Destination Marketing Awards, riconoscimento che valorizza progetti, campagne e strategie capaci di distinguersi per efficacia, creatività e impatto sul territorio. Un momento che, oltre a premiare le esperienze più significative, vuole stimolare un dibattito su come comunicare le destinazioni in modo coerente e responsabile, evitando stereotipi e puntando su identità, posizionamento e coinvolgimento delle comunità.

Puglia Vibes si propone dunque come una “pausa utile” per chi lavora nel settore: un tempo e uno spazio per fermarsi, ascoltare, confrontarsi e immaginare insieme il futuro del turismo pugliese. Non solo una vetrina, ma un laboratorio di idee e di relazioni tra pubblico e privato, tra chi pianifica e chi realizza, tra chi promuove e chi accoglie.

L’appuntamento è ospitato al Regiohotel Manfredi di Manfredonia. L’ingresso è gratuito, ma è richiesta la registrazione.

Info utili

📍 Regiohotel Manfredi – Manfredonia

📅 23 gennaio

🎟️ Ingresso gratuito su registrazione

👉 Iscrizioni: https://www.pugliavibes.it/registrazione/

