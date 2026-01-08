RFI, linea Pescara–Foggia: al via la terza fase dei lavori. Cantieri dal 14 al 23 gennaio

Dal 14 al 23 gennaio 2026 nuova tornata di cantieri sulla dorsale adriatica: Rete Ferroviaria Italiana avvia la terza fase degli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra Pescara e Foggia, con lavorazioni anche sulla tratta Barletta–Bari. Gli interventi – che seguono quelli già eseguiti ad aprile 2024 e gennaio 2025 – puntano ad aumentare affidabilità e capacità della linea, con benefici attesi su regolarità e puntualità e, a regime, sull’ottimizzazione dei tempi di viaggio.

Nel dettaglio, RFI prevede la sostituzione di circa 9 km di rotaie nella Galleria Sinello (tra Porto di Vasto e Casalbordino), ulteriori tranche di Water Drain System in galleria (San Giovanni e Diavolo), attività propedeutiche al raddoppio Ripalta–Lesina, e lavori collegati alla nuova Sottostazione Elettrica di Fossacesia (attesa per giugno 2026). In programma anche la prima fase del rinnovo del sistema di trazione elettrica tra Ortona e San Vito e l’avanzamento dell’ACCM tra Fossacesia e Termoli, per una gestione più efficiente della circolazione.

Sulla tratta Barletta–Bari, nelle giornate del 22 e 23 gennaio, sono inoltre previsti interventi di manutenzione straordinaria su deviatoi e bivi.

Per consentire i lavori, programmati dopo il controesodo natalizio, alcuni treni a lunga percorrenza e regionali della relazione Pescara–Termoli–Foggia subiranno modifiche alla circolazione. Nei cantieri saranno impegnate oltre 280 maestranze lungo più di 150 km di linea; l’investimento complessivo è di circa 310 milioni di euro, con 100 milioni finanziati da fondi PNRR.