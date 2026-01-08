Edizione n° 5940

BALLON D'ESSAI

AMIANTO MASTROVITO // Amianto portato a casa con le divise militari: condanna per contaminazione della moglie di militare
8 Gennaio 2026 - ore  10:12

CALEMBOUR

MORTE DI CATERINO // Emanuele Di Caterino, ucciso a 13 anni: per i giudici nessun responsabile
8 Gennaio 2026 - ore  09:22

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // RFI, linea Pescara–Foggia: al via la terza fase dei lavori. Cantieri dal 14 al 23 gennaio

LAVORI RFI FOGGIA RFI, linea Pescara–Foggia: al via la terza fase dei lavori. Cantieri dal 14 al 23 gennaio

Interventi tra San Vito Lanciano e San Severo e tra Bari e Barletta. In campo oltre 280 maestranze, investimento da 310 milioni (anche PNRR)

RFI, linea Pescara–Foggia: al via la terza fase dei lavori. Cantieri dal 14 al 23 gennaio

ph FoggiaToday.it

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
8 Gennaio 2026
Cronaca // Foggia //

Dal 14 al 23 gennaio 2026 nuova tornata di cantieri sulla dorsale adriatica: Rete Ferroviaria Italiana avvia la terza fase degli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico tra Pescara e Foggia, con lavorazioni anche sulla tratta Barletta–Bari. Gli interventi – che seguono quelli già eseguiti ad aprile 2024 e gennaio 2025 – puntano ad aumentare affidabilità e capacità della linea, con benefici attesi su regolarità e puntualità e, a regime, sull’ottimizzazione dei tempi di viaggio.

Nel dettaglio, RFI prevede la sostituzione di circa 9 km di rotaie nella Galleria Sinello (tra Porto di Vasto e Casalbordino), ulteriori tranche di Water Drain System in galleria (San Giovanni e Diavolo), attività propedeutiche al raddoppio Ripalta–Lesina, e lavori collegati alla nuova Sottostazione Elettrica di Fossacesia (attesa per giugno 2026). In programma anche la prima fase del rinnovo del sistema di trazione elettrica tra Ortona e San Vito e l’avanzamento dell’ACCM tra Fossacesia e Termoli, per una gestione più efficiente della circolazione.

Sulla tratta Barletta–Bari, nelle giornate del 22 e 23 gennaio, sono inoltre previsti interventi di manutenzione straordinaria su deviatoi e bivi.

Per consentire i lavori, programmati dopo il controesodo natalizio, alcuni treni a lunga percorrenza e regionali della relazione Pescara–Termoli–Foggia subiranno modifiche alla circolazione. Nei cantieri saranno impegnate oltre 280 maestranze lungo più di 150 km di linea; l’investimento complessivo è di circa 310 milioni di euro, con 100 milioni finanziati da fondi PNRR.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Non piangere perché è finita, sorridi perché è accaduto” (Dr. Seuss)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO