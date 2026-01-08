Edizione n° 5940

8 Gennaio 2026 - ore  10:12

8 Gennaio 2026 - ore  09:22

Home // Foggia // "Ricostruire legami, ricostruire comunità": a Foggia due giorni sulla giustizia riparativa

GIUSTIZIA RIPARATIVA “Ricostruire legami, ricostruire comunità”: a Foggia due giorni sulla giustizia riparativa

Due giornate di studio e confronto dedicate alla giustizia riparativa come strumento di ricostruzione sociale

TRIBUNALE FOGGIA, PH ENZO MAIZZI

TRIBUNALE FOGGIA, PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Gennaio 2026
Foggia // Lifestyle //

Due giornate di studio e confronto dedicate alla giustizia riparativa come strumento di ricostruzione sociale. Venerdì 16 e sabato 17 gennaio 2026 Foggia ospiterà l’iniziativa “Ricostruire legami, ricostruire comunità”, con momenti di riflessione, approfondimento e testimonianze. L’evento è promosso dalla Consulta Provinciale per la Legalità insieme a Libera, CSV Foggia, Fondazione dei Monti Uniti di Foggia e UEPE Foggia, con il patrocinio del Comune di Foggia.

Il programma prevede un primo appuntamento venerdì 16 gennaio alle ore 16 presso Palazzo Dogana, nella Sala del Consiglio Provinciale, e un secondo incontro sabato 17 gennaio alle ore 10 nella sala “Mazza” del Museo Civico.
Al centro dell’iniziativa il tema di una giustizia che vada oltre la dimensione punitiva, puntando su responsabilizzazione, riconciliazione e rigenerazione delle comunità, mettendo al centro le persone e le relazioni.

Tra i relatori annunciati figurano Marco Bouchard, già magistrato e presidente della Rete Dafne Italia, Luciana Breggia, Ilaria De Vanna, Giuseppe Di Leo e Anna Coppola De Vanna. I lavori saranno coordinati da Daniela Marcone di Libera. La partecipazione è aperta a istituzioni, operatori del settore, scuole, associazioni e cittadinanza.

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

