8 Gennaio 2026 - ore  10:12

8 Gennaio 2026 - ore  14:22

Home // Manfredonia // Si chiude “Il Mattinatale”: un mese di eventi, comunità e partecipazione per tutta la città

Un’edizione caratterizzata da una partecipazione diffusa, capace di coinvolgere cittadini, associazioni, operatori economici e visitatori

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
8 Gennaio 2026
Manfredonia // Mattinata //

MATTINATA – Si è conclusa con un bilancio più che positivo la quarta edizione de “Il Mattinatale – Tutta la luce delle feste”, che dal 6 dicembre al 6 gennaio ha animato la città con un ricco calendario di eventi all’insegna della tradizione, della cultura e della condivisione.

Un’edizione caratterizzata da una partecipazione diffusa, capace di coinvolgere cittadini, associazioni, operatori economici e visitatori, rafforzando il senso di comunità e l’identità del territorio. Tra gli appuntamenti più apprezzati il Presepe Vivente, curato dall’associazione Mattinata a Cavallo, che ha saputo unire tradizione e forte coinvolgimento popolare.

Grande successo anche per gli eventi enogastronomici, frutto della collaborazione tra Amministrazione comunale e operatori locali del turismo e della ristorazione. Iniziative consolidate come “Mattinatale a Tavola”, insieme alle novità Jingle Spritz e Wine Xmas, hanno animato il centro cittadino, attirando pubblico anche dai comuni limitrofi.

Non sono mancati i momenti dedicati alla solidarietà, ai più piccoli e alla promozione della lettura, così come le attività a carattere ambientale e naturalistico che hanno arricchito l’offerta culturale delle feste. A chiudere il cartellone, il concerto “Suoni di Luce” nella Chiesa di Santa Maria della Luce, particolarmente apprezzato per l’intensità emotiva.

«Il Mattinatale non è solo una rassegna di eventi, ma un esercizio collettivo di comunità», ha dichiarato il sindaco Michele Bisceglia, sottolineando come l’iniziativa abbia rafforzato le relazioni e il senso di appartenenza, lasciando un segno che va oltre il periodo natalizio.

