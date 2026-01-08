Tre posti auto riservati alle persone con disabilità – uno “libero” e due assegnati – ma, nella pratica, quasi sempre indisponibili. Succede in via Orto Sdanga a Manfredonia, di fronte a una farmacia, dove da tempo si ripete la stessa scena: auto lasciate sugli stalli dedicati per “una commissione veloce”, magari con le quattro frecce. Peccato che, per chi quei posti li deve usare davvero, “veloce” non lo è mai.

A raccontare la situazione è un cittadino che chiede di restare anonimo: «Quegli stalli sono costantemente occupati. E più di una volta, provando a far notare l’irregolarità, sono stato minacciato. Non può diventare normale». Una frase che fotografa un doppio problema: da un lato l’occupazione abusiva, dall’altro il clima di tensione che scoraggia chi vorrebbe semplicemente rivendicare un diritto senza esporsi a rischi.

Stalli “liberi” e stalli “assegnati”. In molte città, oltre ai parcheggi generici per chi è titolare di contrassegno, esistono posti personalizzati assegnati a una specifica persona residente o con esigenze particolari. Per chi si sposta con carrozzina o ausili, la presenza di uno stallo vicino a casa o a un servizio essenziale non è un comfort: è la condizione minima per muoversi in autonomia. Quando lo spazio viene occupato, si creano percorsi più lunghi, manovre difficili, attraversamenti aggiuntivi e, nei casi peggiori, la rinuncia al servizio o l’attesa in auto in condizioni di disagio.

Perché non è “un parcheggio come un altro”. Gli stalli riservati non sono un privilegio: sono uno strumento di equità. Servono a garantire accessibilità a luoghi di cura e servizi quotidiani (come una farmacia), a consentire una discesa in sicurezza, ad avere lo spazio necessario per le rampe e per la movimentazione di carrozzine. Occupare quello spazio significa togliere tempo, sicurezza e dignità a qualcuno. Anche “solo per cinque minuti”.

Cosa dice la norma. Il Codice della strada vieta la sosta “negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli al servizio di persone invalide” (art. 158, comma 2, lettera g). Negli aggiornamenti entrati in vigore dal 14 dicembre 2024, le sanzioni sono state inasprite: per le automobili la multa va da 330 a 990 euro (importi diversi per ciclomotori e motoveicoli).

E la patente? Oltre alla sanzione economica, la violazione può incidere anche sul punteggio: la tabella della “patente a punti” collegata all’art. 126-bis indica, per l’art. 158 comma 2 lettera g, la decurtazione di 4 punti. Un dettaglio spesso sottovalutato, ma che può pesare – soprattutto per chi guida per lavoro – e che rende ancora più chiaro quanto l’occupazione degli stalli non sia un’infrazione “minore”.

La richiesta all’amministrazione. La segnalazione invita l’assessore competente e la Polizia Locale a un intervento mirato: controlli più frequenti nelle fasce orarie di maggiore afflusso, verifiche sulla segnaletica orizzontale e verticale (linee e pittogrammi devono essere ben visibili) e, dove possibile, strumenti di deterrenza. Tra le ipotesi: pattugliamenti programmati, sanzioni mirate e campagne di sensibilizzazione; ma anche soluzioni tecniche che rendano meno “conveniente” l’abuso, come dissuasori, paletti a protezione degli spazi, o sistemi di videosorveglianza dove consentito, affiancati da controlli mirati e dalla rimozione dei veicoli in sosta vietata quando ne ricorrono i presupposti.

C’è poi un tema di sicurezza urbana: se, come riferito, a richiami civili seguono minacce, non si tratta più solo di divieto di sosta ma di convivenza e tutela delle persone più fragili. In questi casi è prudente evitare confronti diretti: meglio raccogliere elementi concreti (giorni, orari, targhe) e segnalarli al Comando di Polizia Locale, così da permettere controlli efficaci e mirati.

Un appello, infine, va anche a chi parcheggia “solo un attimo”: la differenza tra comodità e abuso, qui, è netta. Se lo stallo è occupato, chi ha disabilità non può “improvvisare” un’alternativa. La città si misura anche da queste piccole scelte quotidiane. Basta poco per fare la cosa giusta.

Il punto, in fondo, è semplice: uno stallo per disabili occupato abusivamente non è una “furbizia”. È un ostacolo reale alla mobilità di qualcuno. E in una strada che ospita servizi essenziali, quel posto deve tornare ad essere ciò che è: un diritto garantito, non un’opzione. E un indicatore – molto concreto – di civiltà.