Con l’Atto di liquidazione n. 3344 del 29 dicembre 2025, il Servizio di Polizia Locale del Comune di Foggia ha disposto il pagamento parziale degli incentivi per funzioni tecniche legati alla gara triennale per il servizio di vigilanza armata sugli immobili comunali.

Il provvedimento riguarda la procedura aperta per l’affidamento del servizio (gara n. G02391/2025, CIG B80818BAED), già aggiudicata, e si fonda sulle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e sul regolamento comunale che disciplina gli incentivi al personale interno.

L’atto ricostruisce l’intero iter amministrativo: dalla decisione di ricorrere alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia, fino all’aggiudicazione del servizio, ritenuto necessario per la tutela dei beni immobili di proprietà comunale.

Sul piano economico, l’importo a base di gara è pari a 4.964.870,87 euro. L’aliquota prevista per gli incentivi tecnici è dell’1,8%, da cui deriva una quota complessiva di 71.494,90 euro destinata ai beneficiari, al netto delle somme riservate alla SUA e al componente esterno della commissione giudicatrice.

Il Comune ha però disposto una liquidazione parziale degli incentivi: l’importo effettivamente pagato ammonta a 49.152,23 euro, come indicato nella tabella allegata all’atto, con imputazione sul capitolo di bilancio 1240000/2025.

Gli incentivi sono ripartiti tra i componenti del gruppo di lavoro individuato con determinazione n. 1795 del 17 settembre 2025, in base alle percentuali assegnate alle diverse fasi della procedura: progettazione, attività prima e dopo la gara ed esecuzione del contratto (RUP, collaboratori, direzione dell’esecuzione, verifiche e sicurezza).

La scelta di liquidare solo una parte degli incentivi è coerente con il regolamento comunale, che prevede il pagamento per fasi: alcune attività si considerano concluse già con l’aggiudicazione, mentre altre maturano nel corso dell’esecuzione del servizio.

Dal punto di vista amministrativo, l’atto attesta la regolarità dell’azione dell’ente e dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio online e nella sezione “Amministrazione trasparente”, in conformità al D.Lgs. 33/2013.

In sostanza, il provvedimento non incide sul contenuto né sui costi del servizio di vigilanza, ma riguarda esclusivamente il riconoscimento economico delle attività tecniche e amministrative svolte dal personale comunale nell’ambito della gara, secondo criteri e responsabilità chiaramente individuati dal Codice dei contratti.

A cura di Giovanna Tambo.