Il Comune di Foggia ha disposto la liquidazione del primo Stato di Avanzamento Lavori (SAL 1) per l’intervento di ristrutturazione e ammodernamento dello stadio comunale “Pino Zaccheria”, finanziato dal PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 “Rigenerazione urbana”, con fondi dell’Unione europea – Next Generation EU.

La decisione è contenuta nell’Atto di liquidazione n. 3348 del 31 dicembre 2025, adottato dal Servizio Area 9 – Opere Pubbliche PNRR. Il provvedimento riguarda la fattura elettronica n. 17 del 29 dicembre 2025 (protocollo n. 217900/2025), emessa dalla Società Costruzioni Firenze S.r.l. (P.IVA IT03838140717), mandataria del Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) con Consorzio Innova società cooperativa (mandante).

L’importo complessivo liquidato è pari a 471.849,16 euro e fa riferimento al certificato di pagamento n. 1, collegato appunto al SAL 1.

Nell’oggetto e nella parte narrativa, l’atto inquadra l’intervento anche sotto il profilo procedurale, richiamando il completamento dei lavori in caso di impedimento alla prosecuzione con l’esecutore originariamente designato e l’applicazione dell’articolo 5, comma 4, del decreto-legge 76/2020. Si tratta di un passaggio amministrativo che accompagna la gestione del cantiere e garantisce la continuità dell’opera pubblica, sulla base degli atti presupposti già adottati.

La liquidazione è imputata al capitolo di bilancio 2025/3350410 e all’impegno n. 1087/2 dell’esercizio 2025, entrambi riferiti all’intervento PNRR sullo stadio comunale. Il provvedimento riporta inoltre il numero di procedura e il numero generale degli atti di liquidazione, elementi che consentono di ricostruire in modo univoco il fascicolo contabile.

Nei lavori pubblici, il pagamento è legato alla contabilità di cantiere: la Direzione lavori e il RUP certificano le lavorazioni eseguite in una determinata fase, producendo gli atti contabili (registro, sommario e certificato di pagamento) che costituiscono la base per la liquidazione. In questo caso, la fattura esplicita il collegamento al certificato di pagamento n. 1 e all’importo riconosciuto.

La liquidazione del SAL 1 rappresenta dunque un avanzamento dell’intervento, non un nuovo affidamento: è il riconoscimento economico di opere già eseguite, contabilizzate e certificate secondo le regole della contabilità lavori e delle verifiche amministrative previste, a maggior ragione per interventi finanziati con fondi vincolati come quelli del PNRR.

L’atto specifica inoltre l’applicazione del meccanismo dello split payment: l’IVA non viene corrisposta all’impresa insieme all’imponibile, ma viene trattenuta e versata direttamente dall’ente, secondo la disciplina della scissione dei pagamenti. Questo non incide sull’importo complessivo della fattura, ma sulle modalità di versamento dell’imposta.

Il richiamo all’articolo 5, comma 4, del DL 76/2020 individua la cornice normativa utilizzata dall’amministrazione per assicurare la prosecuzione dell’intervento. In termini sostanziali, l’atto collega la liquidazione del SAL alla continuità del cantiere e agli strumenti giuridici che hanno consentito di non interrompere definitivamente l’opera.

Dal punto di vista della gestione PNRR, la liquidazione di uno stato di avanzamento lavori costituisce anche un passaggio rilevante ai fini della rendicontazione: le spese devono essere coerenti con le lavorazioni certificate, con i quadri economici approvati e con i capitoli e gli impegni dedicati. Il provvedimento rende espliciti questi riferimenti, rafforzando la tracciabilità della spesa pubblica.

Per l’utenza, la liquidazione del SAL 1 non coincide automaticamente con l’apertura di nuove aree o con la piena fruibilità dell’impianto: si tratta di un atto contabile che certifica l’avanzamento amministrativo dell’intervento. Saranno i successivi SAL e gli atti di collaudo o di regolare esecuzione a documentare, fase dopo fase, il completamento dei lavori sullo stadio Zaccheria.

A cura di Giovanna Tambo.