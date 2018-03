Calcio, Manfredonia attende il Real Metapontino: “vincere”

Di:

anfredonia – ARBITRERA’ il signor Daniele Paterna (della Sezione A.I.A. di Teramo), in programma domenica 9 febbraio 2014, alle 16,30, presso lo Stadio Miramare.

Il direttore di gara che ha già diretto il Manfredonia (25/09/2011, Corato-Manfredonia 1-0), sarà coaudiuvato dagli assistenti Daniele Gregorio e Giovanni Mittica (Sezione di Bari). Il Manfredonia ha 26 punti in classifica, il Real Metapontino 16. Il Manfredonia deve necessariamente vincere la sfida di domani, per risalire la china.

Ultimo allenamento per i biancocelesti, che questa mattina hanno rifinito il lavoro dell’intera settimana alla vigilia della gara di domani pomeriggio contro il Real Metapontino. Riscaldamento tecnico, ultimi accorgimenti tattici, partitella a campo ridotto ed esercitazioni sulle situazioni inattive di gioco a compimento dei 90 circa di training. Al tecnico sipontino la presentazione del match.

“La sconfitta contro il Marcianise ci ha fatto tornare con i piedi per terra- commenta Mister Cinque – facendoci capire che non possiamo permetterci passi falsi e cali di concentrazione. Il Metapontino è una squadra importante ed arcigna ma noi dobbiamo fare punti in casa nostra, con la nostra gente per conquistare la salvezza il prima possibile”. Al termine della seduta, lo staff tecnico ha diramato l’elenco dei 22 convocati: Non rientrano nella lista gli infortunati Cuomo e Portosi. Prima convocazione per Palumbo (calciatore del Catania).

Balestrieri Denis

Carminati De Oliveira Barros Raphael

Casciani Giordano

Coccia Giuseppe

Compierchio Antonio

Corbo Giuseppe

D’Ambrosio Michele

De Gennaro Antonio

De Rita Mauro

Del Prete Genny

Esposito Mario

Gentile Antonio

La Porta Antonio

Maggi Francesco

Monti Vincenzo

Palumbo Ludovico

Quitadamo Matteo

Rinaldi Michele

Romito Ivan

Scarano Michele

Stoppiello Matteo

Totaro Matteo

(Fonte Ufficio Stampa A.S.D. Manfredonia Calcio)

Per il Real Metapontino, non giocheranno Barreca e Ragno, infortunati. Gli altri 20 giocatori, saranno a disposizione di Mister Catalano.

(A cura di Sipontina Prencipe – prencipe.sipontina@alice.it)