Letta, incontro con Napolitano per sbloccare politica

(Ansa) SOCHI (RUSSIA) – “C’è l’impegno per sbloccare la situazione della politica italiana. Ho fiducia nei vertici del Pd, assumerò un impegno dopo la consultazione con il Capo dello stato”. Enrico Letta annuncia così, a Sochi per i Giochi olimpici invernali, le iniziative per superare l’empasse politico.

“La settimana prossima dopo essermi consultato con il capo dello Stato assumerò un’iniziativa per arrivare al nuovo patto sul programma”. Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Enrico Letta.

“La partita per i Giochi del 2024 è giocabile”. Così il premier Enrico Letta, a Sochi dove si sono aperte le Olimpiadi invernali, rilancia il progetto italiano di candidarsi per il 2024. “Ho incontrato il presidente del Cio Bach – ha detto Letta – il governo vuole accompagnare e sostenere con tutti i mezzi una eventuale candidatura”.

“Noi siamo il paese dell’unità, e ci riconosciamo in questi valori e nella lotta a ogni forma di discriminazione”. Il presidente del consiglio, Enrico Letta ribadisce così i motivi della sua partecipazione alla cerimonia di apertura dei Giochi di Sochi, disertata da altri capi di governo in polemica con le scelte politiche di Putin in materia di diritti civili. “Siamo qui con tutto ciò che ruota intorno al tricolore – ha detto il premier a Casa Italia – e alla bandiera europea. Era importante esserci”.

Il premier Letta esclude “paralleli” tra le staffette dei tedofori dei Giochi di Sochi e quelle politiche: “nessun parallelo, mi sono preso 24 ore di ossigenazione, il clima e’ perfetto, ottimo”, ha detto rispondendo ad una domanda a Casa Italia, dove ha annunciato una imminente iniziativa per sbloccare lo stallo politico.

L’eventuale candidatura per il 2024 non sarà “faraonica”. Enrico Letta da Sochi lancia il progetto per i Giochi che dovrà “essere alla portata dell’Italia. Fare un’Olimpiade con i costi di Sochi è impensabile. Se l’Italia vincerà è perché tutto sarà connesso a quello che abbiamo alle spalle – ha sottolineato il premier – e si gioca tutto sui tempi. Ci sono tre anni da oggi e uno e mezzo per mettere a punto la candidatura. Sfrutteremo l’esperienza dell’Expo”.

“Noi come lo sport? La squadra di governo è compatta e coesa. Lavoriamo d’amore e d’accordo e quando ci dobbiamo dire qualcosa lo facciamo apertamente”. Il premier Enrico Letta risponde così a chi gli fa notare che il governo non appare così unito come lo sport. “In passato altri governi facevano i fuochi d’artificio – ha sorriso Letta da Sochi dove si sono aperti i Giochi invernali – So quanto il gioco di squadra sia importante ed è lo spirito giusto.