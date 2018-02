Cerignola,aperto comitato con Splendido, Gatta e Silvestris

Di:

Foggia. Anche a Cerignola venerdì 9 febbraio alle ore 19.30 in Via Imola n.6 (angolo Via Bologna) sarà inaugurato il Comitato elettorale della Lega per Salvini Premier.

Previsti i saluti di Salvatore Zamparese Segretario cittadino della Lega, Vito Di Ciolla Vice Segretario cittadino e di *Franco Merafina*, responsabile per la Lega dei Reali Siti, unitamente a tutti i componenti della segreteria cittadina.

Interverranno i candidati alla Camera e al Senato del Centrodestra, Giandiego Gatta e Sergio Silvestris e il Capolista della Lega per Salvini alla Camera nel Collegio plurinominale della Provincia di Foggia Joseph Spledido.

Invitato Fabrizio Tatarella per rendere omaggio a Pinuccio Tatarella, padre nobile della destra e antesignano del centrodestra, proprio nel giorno del 19° anniversario della scomparsa.