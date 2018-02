Cicolella “In diretta streaming le selezioni del personale”

Di:

«Come noto – fa sapere in una nota stampa la consigliera del Partito Democratico di Cerignola Teresa Cicolella – l’Ambito di zona, nel mese di novembre 2017, ha pubblicato l’avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di quattro persone part-time e una persona full time di profilo D come funzionario amministrativo specializzato, da destinare all’ufficio di piano dell’ambito territoriale di Cerignola. Il 3 febbraio l’Amministrazione ha pubblicato l’elenco degli ammessi alla prova colloquio, oltre al calendario».

«L’inizio delle prove colloquio – continua Cicolella – è previsto per il giorno 6 marzo 2018 e durerà 3 giorni. Vista l’esperienza messa in pratica dall’amministrazione comunale nell’individuare gli scrutatori attraverso un sorteggio pubblico, i continui richiami del sindaco alla correttezza ed assenza di raccomandazioni oltre al monito lanciato dal vicesindaco ed assessore alle politiche sociali sulla trasparenza, chiediamo, nel pieno rispetto della privacy e delle normative vigenti, che le prove colloquio dei candidati vengano effettuate utilizzando la diretta streaming.

Siamo certi, date queste premesse che il Sindaco e l’Amministrazione siano favorevoli ad una azione di trasparenza del genere, altrimenti non si comprenderebbe il rifiuto.Riteniamo – ha concluso la consigliera del PD – che lo streaming sia uno strumento in grado di garantire un ulteriore livello di trasparenza, rendendo evidente come le selezioni pubbliche presso il Comune di Cerignola siano gestite tenendo conto dell’unico criterio possibile: la meritocrazia».

Cerignola, 8 febbraio 2018

Teresa Cicolella

Consigliere Comunale PD Cerignola