Fanelli “Non vi è stata alcuna dimissione del Commissario”

Diritto di Replica ”Come erroneamente riportato dalla vostra testata in data 29 gennaio c.a. , non vi è stata alcuna dimissione del Commissario Provinciale di Noi con Salvini-Lega. Si precisa che le dimissioni sono atti formali presentati agli organi preposti e che devono riportare la firma del dimissionario e la eventuale ratifica degli accettanti. Si fa presente che nel caso in oggetto, non esiste nessuna firma e nessuna ratifica documentata. Si precisa ancora che il Commissario rimane saldamente a capo dell’assemblea provinciale, nonostante alcuni tentativi destabilizzanti di qualche militante sedicente-ambizioso e facinoroso. Il Coordinatore Regionale Sasso , come già saprete, contestato in tutte le province pugliesi ed attualmente impegnato in una sua personalissima e vastissima campagna elettorale, visti quanti collegi ricopre, quando riterrà opportuno confrontarsi con la mia persona, potrà , solo allora espletare la revoca, dovendo essenzialmente e strettamente attenersi allo Statuto ed ai poteri che lo stesso gli conferisce. Per quanto riguarda le candidature della provincia di Foggia, per la Lega,saranno oggetto di altra discussione. Quanto su scritto nella speranza e certezza che nel futuro possiate approvvigionarvi di notizie più fondate e reali”. Roberto Fanelli

