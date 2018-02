La memoria ancora divisa sulle Foibe nonostante la legge

Di:

Foggia, 08 febbraio 2018. La corona di fiori in piazza dei martiri triestini, a Foggia, o a largo piazza delle Foibe a San Severo, una delle prime strade titolate in memoria dal sindaco Giuliano Giuliani. Per il prossimo 10 febbraio, il giorno del ricordo delle foibe, Fratelli d’Italia organizzerà manifestazioni a Orta Nova presso il parco Martiri delle foibe e a Cerignola. Manifestazioni come ogni anno di Forza Nuova. Per quanto riguarda il dipartimento tutela vittime di Fratelli d’Italia (San Severo) di cui Antonella Zuppa è presidente, ha avviato una collaborazione con i fumettisti di Foiba rossa. Norma Cossetto: storia di un’italiana, per far conoscere il dramma della giovane Norma, torturata e infoibata all’età di 23 anni con la sola colpa di essere italiana”. CasaPound Foggia ricorderà il 10 febbraio in una manifestazione a Surbo, in provincia di Lecce. Nei giorni precedenti il volantino “Io non scordo, colpevole di essere italiani” e qualche minuto di raccoglimento in piazza dei martiri in città. Iniziative di Forza Italia e dei partiti del centrodestra in vari centri della provincia.

Dal 2013, quando venne imbrattato il cippo che ricorda gli esuli, la cerimonia silenziosa a Foggia si svolge senza contestazioni. Una decina di anni fa, a memoria d’uomo, un convegno sulle foibe venne organizzato dal collettivo “filo rosso”, oggi non più attivo in città. Ma com’è il clima da quando la legge del 2004 ha istituito questa giornata? “Non abbiamo testimoni diretti parenti o conoscenti in queste zone- dice Nicola Morcavallo, giornalista, ex dirigente di An, di San Giovanni Rotondo-. Dal punto di vista della sensibilizzazione pubblica, la legge è stata fondamentale perché ha fatto luce su una storia, a scuola soprattutto, in cui la parola “foibe” era sconosciuta. Questa resta una pagina ‘difficile’ in un clima ostile perché nell’idea comune si continua a dire che si trattò di una ritorsione contro i fascisti che avevano portato violenza nelle zone della ex Iugoslavia. Parlare di questi argomenti è stato un grande risultato per onorare, degnamente, chi ha sofferto in quanto italiano, non in quanto fascista: uomini, donne e partigiani bianchi”. A San Giovanni Rotondo ha aperto una sede dell’Anpi. “Ma non c’è nessuno che porti un punto di vista diverso. Sulle foibe in particolare non c’è una rete anche se sono stati organizzati i comitati del 10 febbraio. Con la frammentazione del mondo di destra, in questo clima infuocato di campagna elettorale, quest’anno la data si celebrerà tra maggiori polemiche. Ci sono iniziative dei singoli che si muovono in proprio. Continua a restare una questione di nicchia e si tende a politicizzarla come legata al mondo di destra mentre, secondo la legge, doveva diventare una questione degli italiani”. In Capitanata il referente dell’associazione nazionale Venezia- Giulia e Dalmazia è l’avvocato Casimiro delli Falconi di San Severo.

Fra i punti che ancora restano in sospeso riguardo agli esuli, questioni concrete oltre ad una memoria che dovrebbe essere condivisa, quella del risarcimento di coloro che abbandonarono le terre dalmate e istriane, della medaglia d’oro a Zara decretata e non consegnata (polemiche a riguardo le riporta il web) la tutela del patrimonio italiano di quei luoghi dove “anche le pietre parlano italiano”. Lo scopo dell’associazione è, appunto, una memoria condivisa e la sensibilizzazione delle istituzioni sul tema. Ma basta pensare a Cristicchi e alle contestazioni del suo Magazzino18, o anche ai libri di Giampaolo Pansa, per prendere atto che le divisioni sono all’ordine del giorno e che semplici manifestazioni di un pensiero “non allineato” vengono contestate, senza risparmiare episodi di violenza.

Maurizio L’Episcopia, responsabile culturale di CasaPound Foggia, ricorda quando chiesero di ripulire il cippo imbrattato sulle foibe: “Si è sempre parlato di esuli, la caduta del comunismo ha dato un’impennata all’argomento. Le autorità ogni anno trovano una scusa per non partecipare alle cerimonie del ricordo. Il dramma della pulizia etnica non viene sentito come un dramma degli italiani ma come pulizia contro i fascisti. Sta tornando un negazionismo virulento con appoggi istituzionali”.

Tra le celebrazioni organizzate dai comuni, quella dell’amministrazione di San Severo, Orta Nova e Foggia.

