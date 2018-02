Di Maio a Foggia: “Non lasciatevi scoraggiare dalla dittatura dell’ottimismo”

Di:

Manfredonia, 8 febbraio 2018. Legalità, sicurezza e rinascita dell’Italia: questi i punti cardine dell’incontro a Foggia con Luigi Di Maio, candidato premier per il partito Movimento Cinque Stelle.

Affiancato da alcuni candidati penta stellati della provincia di Foggia, Di Maio ha toccato alcune delle problematiche interessanti non solo la sfera locale, ma anche e soprattutto quella nazionale e internazionale, facendosi così voce delle idee e delle soluzioni proposte dal partito in vista delle prossime elezioni di marzo.

Un momento di propaganda cominciato con una dura invettiva nei confronti dell’informazione: “Ritrovarmi davanti a tanta gente mi fa ben sperare per il Paese, soprattutto quando la tv di Stato opera nei confronti del partito un attacco massacrante: chiediamo non solo libertà di propaganda, ma soprattutto onestà agli organi di informazione. Non è possibile che si parli solo delle notizie bufale del Movimento e mai delle indagini per corruzione o altro degli esponenti di altri partiti.”

Di Maio ha affermato, nel corso della campagna, di voler concentrare la propria politica su tre macro sfere alla base di una società autosufficiente e con un’alta qualità della vita: lavoro, sanità e famiglia. Anche in un periodo storico in cui i media sostengono che il tasso di disoccupazione giovanile è in calo: “Non lasciatevi scoraggiare da questa dittatura dell’ottimismo: anche se vi dicono che l’economia è in ripresa e la disoccupazione è scesa, sappiate che questi dati sono calcolati su fattori non di certo positivi. Quando vi dicono che la disoccupazione giovanile è in calo, è perché tale stima è stata fatta anche sulla base dei tanti giovani che vanno via all’estero.[…] La nostra sfida più grande è assicurarci che il cittadino si svegli al mattino e si senta davvero bene, al di là di quello che dicono gli indici.”

VIDEO



Dopo aver analizzato il bilancio di stato, il problema delle pensioni e i metodi attuati dalla spendig review, il candidato premier ha sottolineato come il risparmio passa anche e soprattutto attraverso l’onestà.

“La mafia è prima di tutto un atteggiamento, un atteggiamento che ho visto troppe volte in senato. E se questa esiste, esiste anche grazie all’atteggiamento compiacente dello stato”: da qui, il problema della sanità, la cui crisi nasce soprattutto dalla nomina ai vertici del settore per mano della politica, o ancora il problema delle lobby “criminali” che pagano le campagne elettorali dei partiti (con particolare riferimento alle lobby delle energie rinnovabili). E infine, la questione etica e morale di cui il Movimento Cinque Stelle si fa portabandiera dall’inizio del suo cammino politico, di certo anche lui non immune ad incidenti di percorso: “Da noi non ci sono indagati per corruzione e mafia. Se noi non selezioniamo la classe politica, allora la mafia ce la portiamo in parlamento con noi. Da noi è tutto trasparente”.

In conclusione, Luigi Di Maio ha ricordato i traguardi raggiunti dal movimento e come sente profondamente di possedere credibilità rispetto agli altri candidati.

“Con noi hai 10 anni per cambiare l’Italia. Fino ad oggi non abbiamo cambiato le sorti del Paese e né promettiamo di farlo, ma avremmo un po’ di credibilità in più rispetto a chi fino ad oggi vi ha fatto promesse vane?”.

A cura di Carmen Palma,

Manfredonia 8 febbraio 2018

Redazione StatoQuotidiano.it

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI