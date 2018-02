Manfredonia, furto in abitazione in via Gargano: intervento PS

Di:

Manfredonia, 08 febbraio 2018. FURTO stamani in abitazione in via Gargano a Manfredonia. I ladri, verso le ore 11, hanno messo a segno un colpo in un immobile di proprietà di un titolare di un esercizio commerciale. La proprietaria dell’appartamento, aprendo la porta di casa, ha trovato i cassetti aperti e alcuni mobili spostati.

In pochi minuti, la vittima dei fatti è arrivata nella sede dell’ufficio postale in via Gargano e ha chiesto la visione delle telecamere, alla presenza degli agenti della Polizia.

I ladri avrebbero portati via un carnet di assegni (già bloccati) e dei gioielli.

Indagini in corso.

A cura di Claudio Castriotta

