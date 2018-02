Insegna Comune Zapponeta (st@)

Di:



Zapponeta, 8 febbraio 2018. IL Comune di Zapponeta ha manifestato interesse per l’acquisizione al patrimonio indisponibile comunale di beni confiscati (terreni) alla criminalità organizzata per “realizzare progetti sociali e di valorizzazione del territorio”. La manifestazione segue una recente nota dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la detenzione dei beni confiscati alla criminalità organizzata a carico di un uomo, disposta con decreto del 2011 messo dal Tribunale di Milano- sezione Autonoma Misure di Prevenzione nell’Ambito del procedimento di prevenzione definitivo dal 04.06.2013 con sentenza della Suprema corte di Cassazione – Verifica quadri essenziali ex art. 2, comma 222 della Legge 23/12/2009, n. 191 (legge finanziaria anno 2010)- richiesta manifestazione d’interesse. Redazione StatoQuotidiano.it Zapponeta. Terreni confiscati alla criminalità, Comune chiede acquisizione ultima modifica: da

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.