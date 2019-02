Di:

Manfredonia, 08 febbraio 2019. Il giorno di S. Valentino, celebrata come festa degli innamorati, si avvicina. E’ un’occasione per riflettere e interrogarsi sul grande tema dell’amore nell’era del turboconsumismo e dell’iperconnessione.

Per creare un’occasione di riflessione, la Diocesi di Manfredonia-Vieste-S.Giovanni Rotondo organizza a Manfredonia un incontro per discutere di tale argomento così cruciale ma anche così scottante. L’appuntamento è per martedì 12 febbraio presso l’Auditorium “Mons V. Vailati” a Manfredonia con inizio alle ore 19.15.

La conversazione filosofica sarà tenuta dal prof. M. Illiceto, docente di Storia della filosofia moderna e contemporanea presso la Facoltà Teologica Pugliese di Bari e presso il Liceo classico “A. Moro “ di Manfredonia. Oltre che autore di un libro appena uscito dal titolo “Amore. Variazioni sul tema”. Il titolo della conferenza è “Con quale amore ami? L’amore nell’era di Internet”.

Attraverso una serie di filosofi da Platone a Spinoza, da Agostino a Schopenhauer, fino a Freud e e Lacan, il prof Illiceto discuterà il tema dell’amore nell’era di internet, utilizzando il contributo e le ricerche di alcuni studiosi contemporanei quali Z. Bauman e A. Giddens, lo psicanalista M. Recalcati, il filosofo coreano Byung-Chul Han, lo scrittore-poeta C. Bobin e il filosofo francese A. Badiou.