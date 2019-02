Foggia. Progetto per i ragazzi di Rione Candelaro

Di:

Foggia,08 febbraio 2019. Si svolgerà sabato 9 febbraio presso l’Auditorium Santa Chiara a Foggia il concerto dal titolo ‘Suoni Amici d’Infinito’.

Il concerto vedrà protagonisti Viviana Lasaracina al pianoforte ed il maestro Francesco Mastromatteo al violoncello.

Il ricavato del concerto, che rientra nelle iniziative per celebrare il 50esimo anno della presenza salesiana nella città di Foggia, verrà devoluto interamente al progetto RiGenerazioni, che si propone come obiettivo quello di creare una comunità educante per il Rione Candelaro.

Il progetto ha visto l’inizio delle attività da qualche mese. RiGenerAzioni è un progetto selezionato da Impresa Sociale con i Bambini nell’ambito del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile.

Diciotto sono i partner coinvolti, tra cui l’Aps Sacro Cuore, che opera quotidianamente nel contesto dell’Oratorio Salesiano del Sacro Cuore ed è soggetto capofila di RiGenerAzioni.

Per info sui biglietti invito si può contattare il numero 3475774762.

Salvatore de Martino,

Ufficio Comunicazione RiGenerAzioni