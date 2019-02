Manfredonia. Divieto di circolazione, sosta e fermata in un tratto di corso Roma

Di:

Lunedì prossimo, 11 febbraio 2019, si dovrà procedere a lavori di manutenzione straordinaria di un tratto di fogna bianca in corso Roma, ragione per cui la ditta affidataria dei lavori, ‘Fabiano geom. Salvatore srl’, ha chiesto ed ottenuto specifica autorizzazione, con l’ordinanza n. 27/2019, dal Comando di Polizia Locale di Manfredonia.

I lavori in questione, che si svolgeranno nell’arco temporale di un solo giorno, l’11 febbraio, comporteranno l’occupazione di parte della sede stradale, a causa dei mezzi meccanici da cantiere. Ritenuto, quindi, che “sussistono esigenze di sicurezza della circolazione ed interesse collettivo”, e considerata “l’urgente necessità di dover disciplinare, per il tempo strettamente legato alla esecuzione di lavori, la circolazione veicolare nella zona interessata”, è stato ordinato che:

dalle ore 07:00 alle ore 14:00 di lunedì 11 febbraio 2019, per consentire i lavori di cui sopra, è vietata la circolazione, la sosta e la fermata a tutte le categorie di veicoli in corso Roma, nel tratto compreso tra via Torre dell’Astrologo e via Torre dell’Annunziata.

L’impresa che effettuerà i lavori è obbligata ad apporre la segnaletica del caso ed a indicare le deviazioni e gli itinerari alternativi. L’Azienda di Trasporto pubblico, raccordandosi con il Comando di Polizia Locale, dovrà istituire itinerari alternativi con l’installazione di fermate provvisorie per i mezzi di trasporto pubblico persone e collocare avvisi sulle fermate temporaneamente sospese.

E’ prevista la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli in sosta che violino le disposizioni contenute nell’ordinanza succitata.

Matteo Fidanza

Ufficio Stampa – Città di Manfredonia (FG)