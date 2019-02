Manfredonia, Polizia esegue ordine ripristino detenzione in carcere

Di:

Manfredonia, 08 febbraio 2019. Nella giornata di ieri, Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Manfredonia hanno tratto in arresto Paolo Picchirallo, classe 1988, domiciliato a Manfredonia già detenuto agli arresti domiciliari per i reati di furto, rapina e in materia di stupefacenti. Poiché violava le prescrizioni imposte, il giudice di Sorveglianza di Foggia provvedeva a sospendere la misura della cautelare della detenzione domiciliare, ordinando l’accompagnamento dello stesso presso l’Istituto penitenziario più vicino.

Picchirallo, dopo le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Foggia a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

