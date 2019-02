Red 2019: come fare

Di:

Percepisci una prestazione dall’Inps collegata al reddito, come l’integrazione della pensione? Forse non sai che sei obbligato a presentare all’Inps una dichiarazione dei redditi percepiti nell’anno, il modello Red. Nella dichiarazione vanno indicati anche i redditi del coniuge e dei figli presenti nel nucleo familiare, che rilevano per il diritto ad alcune prestazioni (per sapere quando coniuge e figli fanno parte del nucleo familiare: Famiglia, nuove regole).

